Vorteilswelt für unterwegs

Der TT-Club bietet seinen Mitgliedern unzählige attraktive Vorteile, mit über 250 Angeboten pro Jahr. Der Schlüssel zur Nutzung dieser breitgefächerten Vorteile ist die TT-Club-Karte.

Um die Nutzung der exklusive Club Vorteile noch bequemer zu machen, gibt es die TT-Club-Karte auch digital. Mit der TT-Club-App kann man jederzeit am Smartphone von allen Vorteilen der Club-Mitgliedschaft profitieren, egal ob man die TT-Club-Karte dabei hat oder nicht.

Eine App für alle Vorteile

Neben der digitalen Clubkarte bietet die TT-Club-App weitere nützliche Funktionen. Neben einem Überblick über alle aktuellen Ermäßigungen für TT-Club-Mitglieder, kann man im Bereich „Aktionen" alle Preisvorteile und Shoppinggutschein finden. Unter „Tickets" gibt es ermäßigte Eintrittskarten für Konzerte und Veranstaltungen; als besonderes Highlight können Tickets von Oeticket direkt über die TT-Club-App gekauft werden. Attraktive Urlaubsangebote und Gewinnspiele sind ebenfalls übersichtlich in der TT-Club-App verfügbar und auch das Angebot an ständig gültigen Vorteilen des TT-Clubs ist in der App zu finden. Besonders nützlich ist die Merkfunktion, mit der interessante Vorteile sich mit nur einem Klick speichern lassen.

Mitgliedschaft verwalten

In der TT-Club App kann auch das TT-Benutzerkonto abgerufen und verwaltet werden. Als Voll-Abonnent der Tiroler Tageszeitung kann man beispielsweise Familienangehörige zur TT-Club-Familienmitgliedschaft einladen. So kann die gesamte Familie alle TT-Club - Vorteile nutzen und genießen und das ePaper der Tiroler Tageszeitung online lesen. Bis zu sieben Familienmitglieder können eingeladen werden. Jedes Familienmitglied erhält damit seine eigene digitale Club-Karte und kann diese in der App abrufen.

TT-Club Mitglieder erleben mehr

Ob groß oder klein, jung oder alt — bei den Angeboten der TT-Club Vorteilswelt ist für jeden etwas dabei. Als TT-Club Mitglied kann man nicht nur eine große Auswahl an Konzerten und Veranstaltungen um bis zu 20% ermäßigt besuchen und damit bares Geld sparen, sondern auch von den exklusiven Urlaubsangeboten profitieren. Von attraktiven Städtetrips bis entspannendem Urlaub am Meer, im TT-Club bleiben keine Wünsche offen.

-

Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden TT-Club Mitgliedern laufend Gewinnspiele durchgeführt und beispielsweise Restaurant-Gutscheine, Konzertkarten oder Bücher verlost. Für Schnäppchenjäger liegen der TT regelmäßig exklusive Gutschein-Flyer von zum Beispiel Hervis oder Spar bei.

Darüber hinaus bietet der TT-Club das ganze Jahr über diverse Dauervorteile und ermöglicht damit den Mitgliedern Vergünstigungen für verschiedenste Freizeitangebote. Dazu gehören zum Beispiel der ermäßigte Eintritt beim Besuch der Tiroler Landesmuseen, des Aqua Dome oder aber auch günstigere Tickets für unterschiedliche Sportveranstaltungen oder Kinovorstellungen.

Weitere Highlights der Mitgliedschaft sind die exklusiven Aktionen für Sommer und Winter. Im Rahmen der TT-Club-Sommerferien Aktion gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt von zahlreichen Tiroler Freizeiteinrichtungen; während der TT-Club Skiwochen können Mitglieder in verschiedenen Tiroler Skigebieten um die Hälfte Ski fahren.

Darüber hinaus bietet der TT-Club-Heimaturlaub das ganze Jahr über verschiedene ermäßigte Aufenthalte in Österreich.

So funktioniert's Um alle Vorteile der TT-Club-App nutzen zu können, muss man auf anmeldung.tt.com als Nutzer registriert sein. Dazu benötigt man eine E-Mail-Adresse, ein selbstgewähltes Passwort und die Kundenummer auf der TT-Club-Karte. Bei Fragen ist das TT-Aboservice unter 050403-1800 gerne behilflich.