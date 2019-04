Rund ums Imster Bergl

Ostermarkt am Fuße des Bergls. Ausgangspunkt ist die Johanneskirche, bei welcher sich auch der beliebte Ostermarkt befindet, der sich zwischen Johanneskirche und der alten Feuerwehr seit einigen Jahren seinen fixen Platz erobert hat. Der Markt wird durch ein ehrenamtliches Team rund um MITEINAND in Imst organisiert. Insgesamt 18 Ausstellerinnen bieten individuelle, handwerklich gefertigte, frühlingshafte und österliche Produkte zum Verkauf. Das Angebot reicht von Seifen, österlichen Köstlichkeiten, über Liköre, Öle, bis hin zu Schmuck, Taschen, schicken Alltagsbegleitern und kleinen Geschenksideen sowie Dekorativem für Haus und Garten. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Hortgruppe Mobile und der Erlös aus dem Kinderbasteln kommt heuer dem Gesundheits- und Sozialsprengel Imst zugute. Auch eine Eierfärbestation für die Allerkleinsten wird geboten.

Ebenso findet der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke beim Ostermarkt Platz: Die im Zuge des Projektes „Strickerei für Plastikfrei" gefertigten Baumwoll-Spüllappen sind durch ihr saugstarkes, hautfreundliches Material und die häufige Wiederverwendbarkeit eine umweltfreundliche und farbenfrohe Alternative zu handelsüblichen Spültüchern.

Der Gang übers Bergl. Bevor man übers Bergl geht, sollte man der Johanneskirche einen Besuch abstatten. In ihr befindet sich vom Aschermittwoch bis zum Ostermontag die äußerst sehenswerte und im weiten Umfeld alleinige Fastenkrippe der Krippenakademie Tarrenz. Auch der Altar ist mit bunten Glaskugeln umgeben und österlich geschmückt. Über die Stufen geht man vorbei an den sieben Kapellen und Bildstöcken zur Pestkapelle, die mit dem Heiligen Grab geschmückt ist. In der fantasievollen Nachbildung der Jerusalemer Grabkirche liegt der Leichnam Jesu umgeben von bunten Glaskugeln aufgebahrt. Von dort führt der Weg weiter in die Pfarrkirche, die bis Ostern sakrale Feste bietet.

Osteraktion der Wirtschaftsgemeinschaft Imst Stadt. Startet man vom Sparkassenplatz aus zum Bergl, so lohnt sich in der Karwoche auch der Gang durch die Imster Innenstadt, vorbei an den Geschäften der Wirtschaftsgemeinschaft Imst Stadt, welche die Gäste am Gründonnerstag und Karfreitag mit Ostereiern begrüßt und in den Geschäften eine Ostereiersuche bereithält.