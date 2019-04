Kleiner Stich — große Gefahr

Erste Radausflüge, Essen im sonnigen Gastgarten, Arbeiten im eigenen Garten oder am Balkon — für etwa zwei Prozent der ÖsterreicherInnen ist das in der warmen Jahreszeit nicht ohne Risiko möglich. Sie reagieren nämlich auf Insektenstiche mit allergischen Symptomen, die bis hin zu einem lebensbedrohlichen allergischen Schock reichen.

Bienen- und Wespenstiche haben es in sich

Das Spektrum der Folgen eines Bienen- oder Wespenstichs reicht bei Allergikern von starken Hautausschlägen bis hin zu Atemnot, Herzrasen oder gar einem Kreislaufschock mit Herzversagen. Hummel- und Hornissen-Stiche können genauso gefährlich sein, wenngleich insbesondere Hummeln meist weniger aggressiv sind.

Effiziente Behandlung

Im Ernstfall sind Allergiker auf ein Set mit Notfallmedikamenten angewiesen, die stets greifbar sein müssen. „Das ist auf Dauer keine Lösung, denn Insektenallergien können mit einer Hyposensibilisierung sehr gut behandelt werden", so Univ.-Prof. Dr. Christian Kähler, Lungenfacharzt.

Er baut auf fundierte Diagnose und spezifische Therapien wie zum Beispiel die Hyposensibilisierung. Mittels Anamnese, Haut- und Bluttests wird zunächst abgeklärt, ob und auf welches Insekt eine Allergie vorliegt. Dann startet eine längere Behandlung in Zusammenarbeit mit den zuweisenden ÄrztInnen, in der das Immunsystem des Patienten durch Spritzen von kleinen Mengen des Insektengifts schrittweise zur Akzeptanz des Stoffes gebracht wird.

Schnellstmöglich

Pneumologe Univ.-Prof. Dr. Kähler bietet diese so genannte Hyposensibilisierung oder „Allergie-Impfung" leitliniengerecht als stationäre, besonders rasche Behandlung innerhalb weniger Tage an. Hier kann eine erste Immuntoleranz bereits nach erfolgter stationärer Aufdosierung erreicht werden. Die Therapie muss danach in geringerer Intensität in jedem Fall über mehrere Jahre fortgesetzt werden. So kann der Insektengiftallergiker dauerhaft geschützt werden. Die Erfolgsraten liegen hier weit über 90 Prozent.