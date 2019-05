Gottardi - Weinentdecken leicht gemacht in Innsbrucks Weinparadies für jedermann

Egal ob während der Öffnungszeiten in der großzügigen Vinothek im Herzen von Innsbruck oder rund um die Uhr im neuen Online-Shop — Gottardi macht es Weinfreunden leicht, einzutauchen in die wunderbare Welt des Weins voller Aromen, Vielfalt und Genuss.

Bereits der Name zaubert Weinfreunden ein Lächeln ins Gesicht. Vor allem an seinem Stammsitz in Innsbruck zeigt das Familienunternehmen Gottardi seit 122 Jahren, was das Lifestyle- und Genussprodukt Wein alles kann.

Auf 170 Quadratmetern bietet die Vinothek Gottardi ein eindrucksvolles Weinparadies für jedermann. Sie profitieren von Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus und einem Abholrabatt von 5 %. - guentheregger.at

Wein erleben!

Das wird dem Weinfreund in Gottardis Welt der Weine leicht gemacht: Hier schöpft das genusssuchende Herz aus dem Vollen. Über 500 verschiedene national­e wie internationale Weine finden im vielfältigen Sortiment ihren Platz und ermöglichen eine spannende Entdeckungsreise durch die schönsten Weinbauregionen der Welt. Nicht nur für jeden Geschmack, sondern auch für jedes Budget ist etwas dabei — der Gottardi-Philosophie „Viel Wein für Ihr Geld" entsprechend.

In der Vinothek GOTTARDI im Herzen von Innsbruck (Heiliggeiststraße 10) werden Sie von den Weinexperten Jürgen Wieländer und Claudia Schneider bestens beraten. - S. Hanser

Exklusiv genießen

Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem Sinn für Individualität und Qualität bringt Alexander Gottardi, der das Unternehmen in 4. Generation leitet, besten Genuss in die Gläser von Weinfreunden aus ganz Österreich. Dabei sind es vor allem Spitzen­gewächse, die das Unternehmen bekannt gemacht haben. Für herausragende Produzenten wie Rothschild, Jaboulet und Poggio Antico hat sich der Frankreich- und Italienspezialist sogar die Exklusivvertretungen für Österreich gesichert.

Das Prinzip „Klasse statt Masse" gilt ebenso für die Qualitätsweine kleinerer Produzenten, die mit einem optimalen Preis-Genuss-Verhältnis punkten und sich mit großer Charmeoffensive in die Herzen und auf die Gaumen von Weinfreunden festsetzen. Denn egal ob großer oder „kleiner" Wein — letztendlich zählen Qualität und Geschmack.

Ob nah, ob fern

Während die Tiroler Kunden von der Weinhandlung vor Ort (inklusive Kundenparkplatz direkt vor der Tür) profitieren und täglich wechselnde Verkostungsangebot­e sowie die Kompetenz erfahrener Diplomsommeliers nutzen können, bietet die neue Webseite neben vielen Informationen und interessanten Blogbeiträgen die Möglichkeit, rund um die Uhr in das Erlebnis „Wein" einzutauchen. So wird nicht nur das Weinentdecken leicht gemacht, sondern auch das Weinbestellen zu einem einfach zu händelnden Vergnüge­n.

Verkostungs-Highlight im Frühling Donnerstag, 9. Mai, von 15 bis 19 Uhr, in der VINOTHEK GOTTARDI in Innsbruck (Heiliggeiststraße 10). Kosten Sie sich mit Gottardi in den Wein-Frühling & nutzen Sie die Gelegenheit für Gespräche mit Gastwinzern, die mit Ihnen ihre Weine verkosten! Kontakt:

Vinothek Gottardi, Heiliggeiststraße 10, 6020 Innsbruck

Tel. +43(0)512/58 44 93-0, Fax +43(0)512/58 44 93-9

wein@gottardi.at Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, und Samstag, 9 bis 12 Uhr

Weitere Infos: www.gottardi.at