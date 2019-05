NHT-Zukunftswerkstatt: Armutsfalle Wohnen

„Die soziale Verantwortung ist für uns als größter gemeinnütziger Bauträger in Tirol ein wichtiger Eckpfeiler. Die NHT nimmt jährlich über sechs Millionen Euro in die Hand, um Mieten zu stützen. Im Rahmen unserer Delogierungsprävention können wir in 90 Prozent der Fälle eine Ausweisung im Vorfeld abwenden", betont Geschäftsführer Markus Pollo.

Staatliche Zuschüsse ...

Die zuständige Soziallandesrätin Gabriele Fischer begrüßt das soziale Bekenntnis, stellt aber zugleich fest: „Am Ende treiben die Zuschüsse der öffentlichen Hand die Preise nur weiter nach oben. Eine Kosmetikerin oder Friseurin kann sich mit ihrem normalen Gehalt keine Wohnung in Innsbruck leisten. Mittlerweile gehen 40 Prozent des Einkommens für das Wohnen drauf. Die steigenden Immobilienpreise verschärfen die Armutsspirale!"

Unter den interessierten Zuhörern: ISD-Geschäftsführer Hubert Innerebner, NHT-Prokuristin Heidi Geisler. - NHT/Forcher

Die Diözese Innsbruck engagiert sich im gemeinnützigen Wohnbau und stellt Bauträgern entsprechende Grundstücke zur Verfügung. „Wenn Wohnen zum Luxus wird, ist im wahrsten Sinne des Wortes Feuer am Dach. Dann bekommen wir Zustände wie in Paris mit den Gelbwesten", ist Bischof Hermann Glettler überzeugt. „Wohnen ist ein Grundrecht. Die Zahl der Armutsgefährdeten darf nicht weiter durch hohe Wohnkostenbelastungen steigen. Ein eigenes Zuhause muss auch bei geringeren finanziellen Möglichkeiten leistbar sein."

... versus Mietpreisdeckel

Glettler kann sich in diesem Zusammenhang ein härteres Eingreifen seitens der Politik vorstellen: „Zum Beispiel über eine gesetzliche Deckelung der Mietpreise. Der Markt ist grundsätzlich unersättlich."

Herbert Peer vom "Netzwerk Tirol hilft" verfolgte ebenso die Diskussion. - NHT/Forcher

Als Bürgermeister der einwohnerstarken Marktgemeinde Telfs kennt Christian Härting den hohen Druck im Bereich des sozialen Wohnbaus. Gemeinsam mit der NHT wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Wohnprojekte umgesetzt. „Dabei gilt es eine Ghettoisierung zu verhindern, eine gute Durchmischung ist wichtig." Für die Schaffung von mehr leistbarem Wohnraum kann sich Härting auch den Zugriff auf bereits gewidmete Grundstücke vorstellen.