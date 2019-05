Letztes Update am Mo, 20.05.2019 10:06

CRANKWORX INNSBRUCK 2019

Bei Crankworx stehen jährlich die internationale Mountainbike-Elite und die besten Nachwuchs-Rider am Start, um gemeinsam mit Fans aus aller Welt den Mountainbike-Gravity-Sport zu feiern. Das — in Kombination mit einem Rahmenprogramm für jeden Geschmack — macht Crankworx zum ultimativen Mountainbike-Erlebnis. Wer dieses spektakuläre Festival live miterleben möchte, hat dazu von 12. bis 16. Juni 2019 — beim einzigen Tourstopp in Europa — die Gelegenheit.