Entdecke die besten Touren mit der AREA 47 Bike Academy

Abwechslung ist immer garantiert, wenn du die AREA 47 ansteuerst. Immerhin warten hier mehr als 35 Outdoor-Sportarten. Von Blobbing bis Wakeboarding. Du liebst Abenteuer auf zwei Rädern? Dann überzeuge dich vom perfekten Angebot der AREA 47 Bike Academy. Dieses beginnt schon bei der Ausrüstung. Wir statten dich komplett mit Leihbike vom Premiumhersteller Trek und notwendiger Schutzausrüstung (Helm, Protektoren, ...) aus. Stets an deiner Seite sind unsere ausgebildeten Guides, die dein Bike vor dem Start individuell auf dich abstimmen und dir während der Tour auch mit hilfreichen Tipps zur Seite stehen. Wenn du Lust auf die actionreichen Lines der Bike Republic Sölden hast, dann ist auch das Ticket für die Bergbahnen im Tourpreis bereits inkludiert ebenso wie der Eintritt in die Water AREA nach abwechslungsreichen Stunden am Bike. Auf knapp zwei Hektar locken Blobbing, Cannonball, Slip'N'Slide uvm.

Du willst mehr Knowhow rund um dein Bike? Dann komm zu den After-Work-Fahrtechnik- und Bike-Repair-Kursen der AREA 47 Bike Academy. -

Knowhow vertiefen

Du willst dein Wissen rund ums Rad und Fahrtechnik weiter ausbauen? Dazu bietet dir die AREA 47 Bike Academy eine Vielzahl von Möglichkeiten. Etwa im Rahmen spezieller After Work Fahrtechnik- und Bike-Repair-Kursen für E-MTB und normale Bikes. Hier erhältst du praktische Tipps vermittelt und lernst auch, wie du dein Bike richtig einstellst. Beim integrierten Training helfen dir unsere Guides, deinen persönlichen Fahrstil zu verbessern. Wenn du noch tiefer in deinen Lieblingssport eintauchen möchtest, dann nutze die Gelegenheit und komm zu den Freeride- & Mountainbike-Camps im Juni und September u.a. mit Trek Gravity Girl Kathi Kuypers.

In Österreichs größtem Outdoor-Freizeitpark am Eingang wählst du aus mehr als 35 Sportarten aus, von Blobbing bis Wakeboarden. - AREA 47

Breites Tourenangebot

Das Ötztal auf zwei Rädern erkunden ohne dich komplett zu verausgaben? Aber gerne. Erfahre die Naturhighlights des Ötztals auf der E-MTB-Tour Valley Loop. Neben dem Piburger See in Oetz steuern wir gemeinsam den Stuibenfall, Tirols größten Wasserfall an. Du liebst es eine Spur wilder? Dann ist Enduro-Action in der Bike Republic Sölden angesagt. Bei der MTB Freeride Rallye Sölden rockst du die flowigen Lines, stets gecoacht von den Guides der AREA 47 Bike Academy. Viele Runs sind garantiert, denn nach oben geht es komfortabel mit der Bergbahn.

Weitere Infos: www.area47.at/bike-academy