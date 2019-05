Jetzt Tirol stärken!

Barbara Thalers 8 Punkte für Europa:

1. Internationaler Transit

Barbara Thaler wird auf europäischer Ebene den Druck erhöhen und alle Möglichkeiten nutzen, um die Transitbelastung zu reduzieren.

2. Chancengleichheit

Investitionen in die digitale Infrastruktur sind Tirols Chance in der ganzen Welt erfolgreich zu sein. Deshalb forciert Thaler die Beschleunigung des 5G- und des Breitbandausbaus in den Tiroler Gemeinden.

3. Digitalsteuer

Die Einführung einer europäischen Digitalsteuer für große Konzerne ist ein Muss, um Steuer- und Standortgerechtigkeit sicherzustellen.

4. Bildung, Wissenschaft und Forschung

Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Investitionen in die Zukunft!

5. Wirtschaft und Handel

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, muss Europas Wirtschaft geeint auftreten. Faire internationale Handelsabkommen sichern auch in Tirol Wohlstand und Arbeitsplätze.

6. Bürokratieabbau und Subsidiarität

Barbara Thaler tritt für ein Europa ein, das sich um die großen Themen kümmert, den Regionen aber Entscheidungsfreiheit bei Fragen des täglichen Lebens lässt. Was sich in Tirol lösen lässt, soll auch in Tirol gelöst werden.

7. Sicherheit

Sie wird sich dafür stark machen, dass die Union mehr Geld und Personal für den Schutz der Außengrenze zur Verfügung stellt und damit die innere Freiheit absichert. So werden die Grenzkontrollen zu Bayern beendet und der freie Personenverkehr gesichert.

8. Ländlicher Raum und Landwirtschaft

Barbara Thaler tritt dafür ein, dass die heimische Landwirtschaft auch in Zukunft nicht unter die Räder kommt und die Fördermittel für die bäuerlichen Betriebe nicht zu den großen Agrarkonzernen wandern.