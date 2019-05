Stark ist, wer auch Schwäche zeigt

Gesundheit und Fitness genießen heute einen hohen Stellenwert. Nicht nur, aber insbesondere junge Menschen machen sich vermehrt Gedanken über ihr körperliches sowie seelisches Wohlbefinden und arbeiten oft hart daran, sich dieses so lange wie möglich zu erhalten.

Männliche Überwindung

Trotz des Umstandes, dass ein gesunder Lebensstil in den letzten Jahren grundsätzlich an Bedeutung gewonnen hat, bleibt doch eines festzuhalten: nämlich, dass Männer in Summe noch immer weniger auf ihre Gesundheit achten als Frauen. Dies betrifft nicht nur ihre Lebensgewohnheiten — sie rauchen und trinken beispielsweise mehr —, sondern auch ihren Umgang mit Leiden und Erkrankungen. Denn viele Männer nehmen, wenn überhaupt, nur dann medikamentöse, medizinische oder therapeutische Hilfe in Anspruch, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt.

„Die Tiroler Männer sind Gesundheitsmuffel. Sie gehen um ein Drittel weniger zum Arzt als Frauen. Auch bei Therapien sind Männer deutlich bequemer", so Werner Salzburger, TGKK-Obmann.

Ein Grund für diese Weigerung, sich mitunter selbst bei ernsthaften Problemen in entsprechende Behandlung zu begeben, ist ein bestimmtes Verständnis von Männlichkeit, das noch immer in vielen Köpfen verankert zu sein scheint. Diesem Bild zufolge gilt es als unmännlich, Schwäche zu zeigen, weshalb es vielen Männern meist sogar schon große Überwindung kostet, sich etwaige Schmerzen und Beschwerden überhaupt einzugestehen. Oft bedarf es dann schließlich eines Anstoßes von außen, bevor sie bereit sind, ihre Lage zu akzeptieren und Unterstützung zu suchen — sei es nun im privaten Umfeld oder bei einem ausgewiesenen Experten.

Ungesunde Vorstellungen!

Solcherart Rollenbilder sind letztendlich zwar nichts anderes als soziale Konstrukte, haben jedoch trotzdem einen großen Einfluss darauf, wie Menschen sich verhalten bzw. meinen, sich verhalten zu müssen. In einer pluralistischen Gesellschaft wie der unseren, mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Lebensweisen und -formen, existieren auch im Hinblick auf Männer zahlreiche und zum Teil stark voneinander abweichende Rollenbilder nebeneinander. Die Antwort auf die Frage, was ein Mann ist und wie er zu sein hat, kann demnach von Person zu Person unterschiedlich ausfallen — je nach Alter, Herkunft, sozialer Stellung, Bildung oder persönlichen Erfahrungen.



Fest steht allerdings, dass mit jedem dieser Rollenbilder konkrete Erwartungen verknüpft sind, denen Männer genügen müssen, um als ebensolche zu gelten — teilweise, weil sie es selbst wollen, teilweise aber auch, weil es bestimmte Umstände oder gesellschaftliche Zwänge bzw. Strukturen erfordern. Bei der Gründung einer Familie beispielsweise wird von Männern — im Übrigen ebenso wie von Frauen — noch immer häufig erwartet, dass sie sich bereitwillig in die ihnen zugeschriebene Rolle fügen. Das heißt, der Mann sorgt in erster Linie für die Versorgung der Familie, während die Frau sich um den Nachwuchs kümmert.

„Männergesundheit ist mehr als Sport und Fitness. Ausgewogene Lebensführung und psychische Balance gehören dazu. Wir wollen mit unserer Kampagne wachrütteln", so Dr. Arno Melitopulos, TGKK-Direktor.

Nicht um jeden Preis

Die Vorstellung, ein Mann müsse um jeden Preis „stark" sein, dürfe weder Schwäche noch Gefühle zeigen und müsse selbst mit seinen Problemen klarkommen, hat in den letzten Jahren an Dominanz eingebüßt. „Männer merken, dass das alte, traditionelle Rollenverständnis nicht mehr funktioniert, vor allem in der Partnerschaft oder als ?moderner Vater'", erklärt etwa Bernhard Hungsberger vom Tiroler Landesverband für Psychotherapie. Dass dieses Bild dennoch vielerorts nach wie vor präsent ist, zeigt sich nicht zuletzt in der medizinisch-therapeutischen Praxis: Männer gehen beispielsweise mindestens um ein Drittel weniger zum Arzt als Frauen, und auch Therapien nehmen sie nur halb so oft wie diese in Anspruch.