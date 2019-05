Von der Kramergasse bis Hoch-Imst — die Freiluftsaison hält viel bereit!

Das 8. Familienfest in Hoch-Imst

Hoch hinaus, genauer gesagt nach Hoch-Imst, und weiter zu den Almen und dem Alpine Coaster geht es am 9. Juni zum 8. Familienfest. So kann man den Pfingstsonntag, der zugleich auch Vatertag ist, bestens mit der Familie verbringen. An zahlreichen Orten und Stationen im Wandergebiet von Hoch-Imst wird an diesem Tag zum aktiven Mitmachen eingeladen und für beste Unterhaltung gesorgt. Die Imster Bergbahnen, Alpine Coaster, die Wirte und die Ferienregion Imst garantieren auch bei der achten Auflage des Fests unvergessliche Erlebnisse für alle Altersgruppen. Ein Highlight ist das Familienkonzert von Bluatschink um 14.30 Uhr bei der Untermarkter Alm.

Die Imster Innenstadt wird zur Mini-Stadt, einer Stadt, die über 330 Schülern von der 4. bis zur 8. Schulstufe für zwei Tage die Berufswelt öffnet. - Böhm

Die Innenstadt wird zur Mini-Stadt

Bereits zum dritten Mal verwandelt sich am 27. und 28. Juni die Imster Innenstadt in eine Mini-Stadt, eine Stadt, die über 330 Schülern von der 4. bis zur 8. Schulstufe für zwei Tage die Berufswelt öffnet. Arbeiten, Verantwortung übernehmen, neues Wissen erwerben, Zusammenhänge erkennen, Probleme lösen und vor allem dabei Spaß haben, so das Motto der Mini-Stadt Imst. Die Innenstadt-Betriebe und Institutionen stellen dabei 39 Berufe und über 130 Jobs vor. Das Berufsspektrum ist riesig, es geht unter anderem um Gesundheit, Prävention, die Arbeitswelt von morgen, den Wert von ehrenamtlicher Tätigkeit, Verkauf, Gastronomie bis hin zu Radio, Recycling, grünes Imst oder auch Stadtplanung. Natürlich kommt auch das Handwerk nicht zu kurz, da darf beim Goldschmied, Gärtner oder Bäcker geschnuppert werden.

Kunsthandwerk rund um den Sparkassenplatz

Der beliebte Kunsthandwerksmarkt, veranstaltet vom Verein Kunsthandwerksmarkt Imst, findet dieses Jahr am Samstag, den 29. Juni, von 10 bis 18 Uhr statt. Wie schon im vergangenen Jahr lockt das bunte Markttreiben zum Sparkassenplatz und bietet neben kunsthandwerklichen Unikaten von 35 Ausstellern auch Kulinarisches, Musikalisches und Unterhaltsames. Mit dabei ist auch die Stadtbücherei Imst, die in ihrem großen Lesezelt die kleinen Gäste empfängt.

- Böhm

Italien zu Gast in Imst

Ab Mittwoch, 3. Juli, bis Samstag, 6. Juli, taucht der Markt „Marcato Bella Italia" den oberen Sparkassenplatz ganze vier Tage in italienisches Flair. Der Markt hat jeden Tag ab 10 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet und bietet neben italienischen Markt-Spezialitäten auch kulinarische Köstlichkeiten zum Genießen vor Ort. Hier kann man den Sommer wie im Urlaub genießen und bei einem Glas Wein gemütlich den Tag ausklingen lassen.

Wir freuen uns auf die SoFuZo

Von Juli bis Ende August gilt wieder die Imster Sommerfußgängerzone, die SoFuZo, die an neun Wochenenden die Innenstadt in eine Flanier-, Bewegungs-, Markt-, Theater-, Musik- und Spielmeile verwandelt. Das Stadtmarketing Imst und der Verein Freiraum sorgen wieder zusammen mit vielen Institutionen und Vereinen für tolle Momente und informative sowie kulinarische Veranstaltungen. Weitere Infos unter www.stmi.at