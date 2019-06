Neu: Masterstudium Medical Technologies

Die Medizintechnik mit ihren vielfältigen Ausprägungen und Anwendungen in Richtung Digitalisierung, Informatik, Gesundheit, Ergonomie, Rehabilitation und Sport zählt zu den wichtigsten Zukunftsfeldern mit exzellenten Karrierechancen.

Internationalität & Praxisorientierung

Die inhaltliche Ausrichtung des englischsprachigen Studiengangs mit hoher Wirtschaftsnähe und Praxisorientierung bereitet die Studierenden auf anspruchsvolle Positionen in Forschung, Entwicklung, Industrie, Start-ups und Consulting vor.

Die berufsfreundliche Gestaltung der Lehrveranstaltungen ermöglicht in begrenztem Umfang berufliches Engagement neben dem Studium.

Das Studium wird mit Unterstützung des Landes Tirol eingerichtet und in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität und den akademischen Einrichtungen am Standort angeboten.

Mit dem neuen Studiengang werden die vorhandenen Kompetenzen am Standort weiter ausgebaut und synergetisch miteinander verbunden.

*vorbehaltlich Akkreditierung

Master International Business & Law

Wirtschaft, Recht, Digitalisierung und Internationalität stehen im Vordergrund dieses einzigartigen englischsprachigen Masterstudiums.

Praxisorientierung, Wirtschaftsnähe, projektbasierter Unterricht, Fallstudien, Unternehmenspartnerschaften und Double-Degree-Optionen mit der Möglichkeit zu zusätzlichen internationalen Studienabschlüssen in Milan, London und Edinburgh machen das Studium zum Sprungbrett für ambitionierte junge Menschen.

Die berufsfreundliche Gestaltung der Lehrveranstaltungen ermöglicht in begrenztem Umfang berufliches Engagement neben dem Studium.

Themenfelder

Basierend auf aktuellen Entwicklungen in der unternehmerischen Praxis wurde das Curriculum neu gestaltet und inkludiert ab dem Wintersemester 2019/20 Vertiefungen in Digital Business und International Human Resource Management sowie Kurse in Strategy, Mergers & Acquisitions, International Accounting & Finance und Business & Digital Law. Unterrichtssprache ist ausschließlich Englisch.

Kompakte Lehrgänge mit Masteroption

Hochkarätige Zertifikats-Lehrgänge vermitteln State-of-the-Art-Wissen und stellen sicher, dass Theorie und Praxis zu einem wirkungsvollen Ganzen verknüpft werden.

Berufstätige Entscheidungsträger erfahren Unterstützung bei der persönlichen Standortbestimmung, bei der Erschließung von neuen Kompetenzen, Methoden und Fertigkeiten sowie bei der Gestaltung und Bewältigung komplexer Aufgaben.

Der Abschluss befähigt, den immer rascheren gesellschaftlichen, technologischen und vor allem wirtschaftlichen Wandel aktiv zu nützen.

Einzigartig im deutschsprachigen Raum, können Zertifikats-Lehrgänge des MCI integrativ verknüpft und auf Executive Master-Studiengänge angerechnet werden.

General Management: Betriebswirtschaft für Nicht-Betriebswirtinnen und Nicht-Betriebswirte, Start: 10.10. 2019, Dauer: 23 Präsenztage + 2 Onlinewochen



Controlling & Unternehmenssteuerung: Erfolg planen, Prozesse gestalten, Ergebnisse realisieren, Start: 17.10. 2019, Dauer: 16 Tage



Systemische Führungspsychologie: Eine Synthese aus neuem Denken und praktischem Handeln, Start: 24.10. 2019, Dauer: 8 Tage



Digital Business Analytics: Daten als Ressource und Wettbewerbsvorteil nützen, Start: 15.11. 2019, Dauer: 14 Präsenztage + 2 Onlinewochen

Personalmanagement: Human Resource Development in lernenden Organisationen, Start: 15.11. 2019, Dauer: 16 Tage

Innovationsmanagement: Wettbewerbsvorteile durch Strategie, Kreativität und Nachhaltigkeit, Start: 30.9. 2019, Dauer: 16 Tage



Marketing: Erfolgreiche Marktbearbeitung in einer digitalen Welt, Start: 6.12. 2019, Dauer: 16 Tage

