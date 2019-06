Abenteuerliche Bergerlebnisse für kleine und große Lauser

Im idyllischen Alpbachtal garantieren nicht nur die malerische Natur, sondern auch zahlreiche spannende Abenteuer, unvergessliche Tage für Eltern und Kinder. Mit dem Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser-Sauser" und dem neuen "Lauser-Turm" am Wiedersberger-horn locken gleich zwei absolute Höhepunkte, die große und kleine Gäste begeistern.

Beim Sprung von einer der drei Absprungrampen am Lauser-Turm ist eine softe Landung im Riesen- Luftkissen garantiert. - Spaß inklusive. - Alpbacher Bergbahn

40 Spielstationen und eine flotte Rodelbahn im Lauserland

Bereits früh am Morgen geht es bestens gestärkt hoch hinauf zur Wanderung auf oder um das Wiedersbergerhorn in Alpbach und einem anschließenden Ausflug in das Lauserland. Der bezaubernde Waldspielplatz mit knapp 40 Spielstationen, die Lauser-Kugelbahn und der Balancier- Teich mit vielen Wasserspielen, wie der Brunnenpumpe und dem Wasserrad, sind ein wahres Paradies für Kinder. Auch der im Sommer 2018 errichtete „Lauser-Turm", eine Kombination aus Sprung-, Aussichts- & Rutschturm, sorgt für einen perfekten Ausblick auf Alpbach und die umliegende Bergwelt. Von drei unterschiedlich hohen Podesten springen große und kleine Lauser in ein riesiges Luftkissen, das eine weiche Landung garantiert. Ein absolutes „Must do" bei einem Bersuch im Lauserland ist der „Alpbachtaler Lauser-Sauser". Der knapp einen Kilometer lange Ganzjahres-Alpine Coaster begeistert Lauser in jedem Alter. Mit tollen Jumps, zwei 360-Grad-Kreiseln, einer Geschwindigkeitsmessung und einem Fotopoint rundet der „Lauser-Sauser" den Tag am Berg perfekt ab. Für alle Lauser, die eine Auszeit von den täglichen Strapazen mit den Erwachsenen brauchen, bietet das KidsCenter am Wiedersbergerhorn den perfekten Platz um mit Gleichgesinnten zu toben und zu spielen.

Die Hexenküche im „Juppi Zauberwald" am Reither Kogel

Der 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg am Reither Kogel, oberhalb von Reith im Alpbachtal, verwöhnt mit einer faszinierenden Kombination aus Naturerlebnis und Freizeitspaß. Die Erwachsenen genießen die Natur, während die Kids voll und ganz mit den Spielestationen beschäftigt sind. Auf der Vogelnestschaukel, auf dem Wackelsteg, im Geistermoor, auf dem Barfußweg, im Streichelzoo und am lustigen Zauberbaum haben die Kids allerhand zu tun. Egal ob Krötenschleim oder Teufelstrank, Pilzeintopf oder Katzenschenkel — in der Hexenküche im Zauberdorf kreieren die Kinder die kreativsten Rezepte. Damit auch die ganz Kleinen nicht zu kurz kommen, ist der gesamte Rundweg im Juppi Zauberwald kinderwagentauglich. Eine kleine Entspannungspause für die Eltern sowie Spiel und Spaß für die Kinder - das ermöglicht der Juppi Kid's Club am Reither Kogel. Von Montag bis Freitag unterhalten Pädagogen die kleinen Gäste.

