AREA 47 bringt deine (Geschmacks)nerven zum Kribbeln

Mit mehr als 35 Sportarten ist die AREA 47, Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark, auch diesen Sommer wieder der Treffpunkt für alle Action- und Spaßbegeisterte. Nach einem Tag voller Erlebnisse — im erfrischenden Wasser, in luftiger Höhe oder in rasender Geschwindigkeit am Bike — steht ein gemütlicher Ausklang im neuen BBQ-Restaurant „River Haus Bar & Grill" auf dem Programm.

Mit der AREA 47 Bike Academy kommen Zweiradbegeisterte auf Touren und zu den schönsten Trails im längsten Tiroler Seitental. - AREA 47, Hidde Hageman, Hologram

Einzigartiger Action-Mix

Eine geballte Ladung sportlicher, naturnaher Erlebnisse am Puls der Zeit, vereint an einem Ort — Das findet man nur in der AREA 47. Ob am Rutschenturm, Cannonball, auf der Water Ramp mit Slip'n'Slide-Rutsche oder auf der Blobbing-Anlage: Adrenalinkicks sind fester Bestandteil der Water AREA, wenn man lauthals schreiend ins kühle Nass eintaucht. Erfrischende Abkühlung gibt's auch beim Canyoning: Die unberührten Schluchten der Ötztaler Alpen sind wie geschaffen zum Abseilen durch Wasserfälle, Rutschen durch Felsrinnen und Springen in traumhaft schöne Naturpools. Richtig nass wird's dann beim Rafting in den umliegenden Wildwasser-Revieren: Professionelle Guides sind mit im Boot und helfen beim Bezwingen der Fluten. Wer das längste Tiroler Seitental lieber per Bike erkunden möchte, für den ist das vielseitige Tourenangebot der AREA 47 Bike Academy die perfekte Wahl. Von Hardtail- über Enduro- bis hin zu E-Bikes der Premium-Marke Trek: Ausgestattet mit dem besten Material steht einer Rundtour oder einer Freeride Rallye nichts im Weg.

Perfekter Ort fürs Energietanken und Feiern mit Freunden ist das neu gestaltete Steakhaus "River Haus Bar & Grill". - AREA 47, Alexander Maria Lohman

Zum Energietanken ins neue BBQ-Grill-Restaurant

Die vielseitigen Aktivitäten in der AREA 47 machen hungrig. Im Anschluss an einen actionreichen Tag führt der Weg ins neu gestaltete Steakhaus „River Haus Bar & Grill". Hier können sich aber nicht nur ausgepowerte Actionfans kulinarisch verwöhnen lassen — auch für Einheimische und Durchreisende lohnt sich ein Besuch des im Industrial Design eingerichteten Restaurants. Ob Steaks in den verschiedensten Varianten, saftige Filets, Spareribs und Beef Briskets aus dem Smoker oder vegetarische Leckerbissen: hier kommt jeder auf seine Kosten. Passend zum qualitativ hochwertigen Essen gibt es Bierspezialitäten von Stiegl oder ausgewählte österreichische Weine. Auch das Qualitätsfleisch stammt aus Österreich. Internationale Delikatessen wie Tomahawk, Flanksteaks oder Dry Aged Steaks ergänzen das Angebot. Der neue Lounge-Bereich lockt zum Aperitif oder einem gepflegten Feierabenddrink. Für Unterhaltung sorgen Bands, die an der Bar im Restaurant regelmäßig den Soundtrack zu Speis und Trank liefern.

Weitere Infos: www.area47.at