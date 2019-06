Erfolg hat drei Buchstaben: BAU!

In kaum einem anderen Lehrberuf kann man so viel verdienen wie in der Baulehre. Erst kürzlich wurde die Ausbildung neu ausgerichtet und an die digitale Welt angepasst. Alle Baulehrlinge erhalten ab sofort im 2. Lehrjahr ein kostenloses Tablet samt Internet-Zugang und e-learning-Programmen. Das Gerät kann nicht nur in der Schule, sondern auch in der Praxis, konkret auf der Baustelle, eingesetzt werden. Dank der Digitalisierung wird die Lehre am Bau so spannend wie nie zuvor.

"Am Lehrbauhof in der BAUAkademie Tirol werden die Lehrlinge umfassend auf die Praxis vorbereitet", so Mario Erhard, Leiter der BAUAkademie Tirol. - BAUAkademie Tirol

Aussichtsreiche Aufstiegschancen

Wer nach dem Lehrabschluss und ein paar Jahren praktischer Erfahrung sein Können und theoretisches Wissen vertiefen will, kann das umfangreiche Bildungsangebot der Tiroler BAUAkademie nutzen. Hochbauer, Betonbauer und Tiefbauer können sich zum Vorarbeiter, Polier, Bautechniker und in der Folge zum Bauleiter fortbilden. Dadurch steigen auch die Chancen am Arbeitsmarkt, denn Bauunternehmen in ganz Europa suchen nach Mitarbeitern mit diesen Qualifikationen. Selbst der Weg zum Baumeister steht Fachkräften offen. Und wer zusätzlich zur Lehre die Berufsreifeprüfung macht, kann später auch die Universität oder Fachhochschule besuchen und damit verwirklichen, was er sich während seiner Jugend vielleicht nicht vorstellen konnte.

www.tirol.bauakademie.at