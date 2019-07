Couchzone: Jedem sein Lieblingssofa

„Wie man sich setzt, so sitzt man" — könnte man in Anlehnung an das berühmte Sprichwort schlussfolgern und wer mit Garantie gut und bequem Platz nehmen will, der sollte sich in der Couchzone im Innsbrucker SOHO umsehen.

Manson von Koinor: ein Sofa-Programm, das alle Blicke auf sich zieht, fein und handwerklich aufwändig gearbeitet. -

Gute Beratung für dauerhafte Freude

Wie möchte ich sitzen, möchte ich nur sitzen und wo möchte ich sitzen? — Auf dem Weg zum individuellen Wohlfühlwohnen kann kompetente Beratung von großem Nutzen sein. In der Couchzone informieren versierte Einrichtungsberater zu den einzelnen Modellen, ihren Vorzügen und Gestaltungsmöglichkeiten. Vom Erstgespräch über die Detailplanung bis zur Nachbetreuung — alle Phasen der Kaufentscheidung werden von Profis begleitet. — Schließlich ist die Wahl einer neuen Sitzgelegenheit eine Entscheidung für Jahre und entsprechend lange soll die Freude über das neue Sofa anhalten.

Markenvielfalt und gestaffelte Preise

Qualität hat ihren Preis, das ist unumstritten, aber allein ein hoher Preis ist noch kein Garant für Qualität. In der Couchzone wählen Sie aus einer Modellvielfalt namhafter Hersteller und weniger bekannter Marken. Alle haben eines gemeinsam: Sie können gerade Ihrem Zuhause jene Individualität verleihen, die Sie leben wollen: „Weil ich so wohne", wie die Philosophie der Couchzone treffend lautet.

-

Couchzone - Alles aus einer Hand Leistungsspektrum:

- Konzept, Planung, Materialwahl etc. aus einer Hand

- Betreuung auch nach dem Kauf ? freie Parkplätze

- Entsorgung alter Möbelstücke Markenvielfalt: Bielefelder Werkstätten, Bretz, Brühl, Bullfrog, Fatboy, Koinor, Mokumuko, SabaItalia, Unlimited, Signet, Sophisticated Living und die hauseigene Marke Kontakt und weitere Infos:

Couchzone Beer GmbH & Co KG Grabenweg 64/SOHO

Tel. 0512/363045

Di—Fr, 9—18 Uhr und Sa. 9—17 Uhr www.couchzone.at