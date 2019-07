Die SoFuZo bringt Unterhaltung, Spiel und Musik in die Imster Innenstadt!

Seit Anfang Juli gilt in Imst wieder die SoFuZo — die Imster Sommerfußgängerzone — zwischen dem Leinplatz und dem Johannesplatz, jeweils von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. In dieser Zeit wird die Begegnungszone zur verkehrsfreien Fußgängerzone mit Unterhaltung, Spielen, Musik und Märkten. Jeden Samstag findet ein Thementag statt und an den Sonntagen genießt die Innenstadt die autofreie Ruhe.

Natur im Garten Familiennachmittag. Der Thementag am 27. Juli lädt alle Gärtner in die SoFuZo. Die Stadt Imst ist eine „Natur im Garten"-Gemeinde und wird dabei vom Tiroler Bildungsforum unterstützt, welches an diesem Samstag mit dem Forscherexpress für Kinder und vier interessanten Vorträgen in die Kramergasse kommt. Ab 14 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit der Spielebox und dem Kindertheater „Zwei Vogelscheuchen auf Wanderschaft" um 15 Uhr. Die Vorträge finden im Lebensmittelpunkt Imst (ehemals Imster Stüberl) statt: 14.15 Uhr — Natur im Garten, Gärtnern für die Artenvielfalt. 14.45 Uhr — heimische Blütenstauden für den Garten. 15.45 — Nützlinge im Garten, die unsichtbaren Helfer. 16.15 Uhr — der vogelfreundliche Garten. Alle Kurse sind gratis. Beim Konzertfeuer um 20.15 Uhr spielt die Band Stoned light bei der alten Feuerwehr, der Eintritt ist auch hier gratis.

Imst verschenkt. Die Online-Plattform „Imst verschenkt" hat einen großartigen Erfolg im Internet und soll nun für einen Tag offline gehen, und zwar in die SoFuZo! Am Samstag, den 3. August, wird es ab 12 Uhr einen Riesenstand geben, an welchem jeder seine Stücke vorbeibringen und ablegen kann, die er verschenken möchte. Ob nur ein Stück oder ein ganzer Kellerinhalt, alles ist willkommen und darf an der großen Verschenktafel aufgelegt werden, um einen glücklichen neuen Besitzer zu finden. Anmeldung ist erbeten. Ganz entspannt kann man selbst nach neuen Herzensstücken suchen oder nur den Tag genießen. Für Kinder gibt es ab 14 Uhr wieder Kinderschminken und die Spielekiste. Das Konzertfeuer um 20.15 Uhr ist mit Auditory Message wieder bei der alten Feuerwehr, Eintritt ist gratis.

Heimisches Weinfest. Wie glücklich sich die Region schätzen kann, sieht man auch daran, dass es tolle heimische Winzer und Weine gibt. Aus Tarrenz kommen gleich drei Winzer mit ihren fantastischen Weinen in die SoFuZo: der Weinhof Tangl, der Weinhof Strad und das Familienweingut Fischer. Am 10. August gibt es ab 14 Uhr eine hübsche Weintafel mit Schmankerln in der Kramergasse, wo man bis in die Abendstunden hinein das gesellige Beisammensein unter der musikalischen Begleitung der Combo Deluxe genießen kann.

Die Stadtgemeinde Imst befindet sich in den finalen Vorbereitungen zum Herbstfest am Stadtplatz. - Stadtmarketing/Gemeinde/MiB

Tag der Sicherheit. Fast schon eine Institution ist der Blaulichtkrimi in der SoFuZo. Die drei Blaulichtinstitutionen (Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei) gestalten am 17. August im Rahmen einer Schauübung einen kleinen Krimi, um das Zusammenspiel der Einheiten im Ernstfall zu demonstrieren. Anschließend hat man Gelegenheit den Polizeihunden bei einer Schauübung zuzusehen. Bereits ab 12 Uhr kann man im Überschlagsimulator und Gurteschlitten des ÖAMTC erleben, welche Kräfte im Fahrzeug wirken. Die Eurinos Rettungshunde zeigen ihr Können beim Mantrailing und das Kinderprogramm ab 14 Uhr hat passend die Hüpfburg „Christophorus" dabei. Am Abend spielt Soda Zitron um 20.15 Uhr beim Konzertfeuer, Eintritt ist gratis.

Lebensmittelpunkt Imst. Die neue Lebensmittelkooperative „Lebensmittelpunkt" rund um regionale und bewusste Ernährung befindet sich in der Kramergasse und stellt sich und die Lieferanten in Form eines Marktes im Rahmen der SoFuZo am 24. August ab 12 Uhr vor. Dazu gibt es Live-Musik und ab 14 Uhr das Kinderprogramm. Um 15 Uhr spielt das dynamische Duo noch einmal das Theaterstück „Zwei Vogelscheuchen auf der Wanderschaft" um 15 Uhr.

Street Food Festival. Das große Finale des Sommers ist das „Walhalla Events & Concerts" Street Food Festival. Zwei Tage lang (am Freitag, den 30. August, und Samstag, den 31. August, jeweils ab 11 Uhr) bieten rund 30 Food Trucks am Sparkassenplatz innovative und manchmal auch exotische Speisen und Getränke an. Dazu gibt es Live-Musik und eine Hüpfburg.