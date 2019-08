Mit der TT und Peter Habeler exklusiv ins Wanderparadies Madeira

Madeira, der Blumengarten im Atlantik, genießt gerade bei Wanderern einen ganz besonderen Ruf. Gemeinsam mit seinen Nachbarinseln zählt Madeira zu der Gruppe der makronesischen, der „glückseligen" Inseln. Ganz exklusiv für ihre Klubmitglieder hat die Tiroler Tageszeitung im November eine Wanderreise nach Madeira organisiert. Dazu hat sie sich den weltberühmten Mount-Everest-Bezwinger Peter Habeler an Bord geholt. "Es ist mir eine ganz besondere Freude, diese wunderschöne Wanderwoche auf der Blumeninsel Madeira persönlich zu begleiten", freut sich der gebürtige Mayrhofner.

Die TT und Habeler haben drei besonders attraktive Routen mit spektakulären Panoramen zusammengestellt. "Wir werden den höchsten Gipfel der Insel (Pico Ruivo mit 1861 Meter), Wasserfälle, Schluchten und die herrliche Eilandnatur genießen und erleben. Frische Luft, Bewegung, aber auch tolle Ausblicke spielen eine entscheidende Rolle für Fitness und Wohlbefinden. Dabei bleibt uns auch noch genügend Zeit, bei angenehmen Durchschnittstemperaturen um die 23 Grad Celsius am hoteleigenen Pool zu entspannen und zu rasten", sagt Habeler.

Zum Abschluss der gemeinsamen Reisewoche sind die Teilnehmer zu einem Bergsteigerabend in einem bekannten Restaurant oberhalb von Funchal geladen. Bei Köstlichkeiten und Spezialitäten der Region wird Habeler ganz persönliche Einblicke und Hintergrundinformationen über spektakuläre Erstbegehungen und -besteigungen in den Rocky Mountains, am Mount Everest und vieles mehr geben.