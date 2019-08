Mit dem TT-Club zur Frankfurter Buchmesse

Einmal im Jahr wird die Frankfurter Buchmesse zur Welthauptstadt der Ideen. Sie ist der wichtigste internationale Handelsplatz für Inhalte aller Art — von Romanen über Kinderbücher bis hin zu wissenschaftlichen Datenbanken. Mit über 7.500 Ausstellern aus 109 Ländern, rund 285.000 Besuchern und über 4.000 Veranstaltungen ist die Messe gleichzeitig kulturelles Großereignis.

TT-Club-Mitglieder und Personen mit Tyrolia-Vorteilscard genießen das alles zum Vorteilspreis von nur 359 Euro. Nach der Abfahrt an mehreren Zustiegsstellen in ganz Tirol beziehen die Gäste das direkt neben der Messe gelegene Hotel Mövenpick Frankfurt City. Schon am nächsten Tag geht es nach dem Frühstück zur Buchmesse und am Nachmittag zu Stadtrundfahrt mit einem fachkundigen, örtlichen Führer, um am dritten Tag ein weiteres Mal die Buchmesse zu besuchen.