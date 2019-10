WMF Shop bei Ortner & Stanger: So schmeckt der Herbst

Das Highlight: der WMF Schnelltopf

Das Highlight der WMF Herbstzeit ist der WMF Schnelltopf 4,5 l aus poliertem Cromargan®. Damit spart man beim Kochen nicht nur Zeit und Energie, sondern schont auch Vitamine und Mineralstoffe. Der abnehmbare Griff mit Easy-Klick-Technologie sorgt für höchsten Bedienkomfort und einfache Reinigung.

Vakuumversiegelt garen und dabei das volle Aroma erhalten: der WMF LONO pro Sous Vide Garer. - WMF

WMF Extrabräter — das „Multitalent"

Für die Liebhaber von deftigen Braten oder dem Herbst-Klassiker „Martini-Gansl" bietet WMF mit dem Extra-bräter das ideale Gerät an. Der Extrabräter ist ein echter Allrounder mit großzügigen Ausmaßen und lässt sich durch die diagonal angesetzten Griffe auch im Backrohr perfekt handhaben. Dank des WMF TransTherm® Bodens ist eine Verwendung auf allen Herdarten, auch auf Induktion, möglich. Der Deckel kann separat für die schnelle Küche, wahlweise als Auflaufform oder ovale Pfanne vielseitig eingesetzt werden. Auch hier sorgt der TransTherm® Boden dafür, dass dies auf allen Herdarten, auch auf Induktion, möglich ist.

Zeit und Energie sparen ? mit dem WMF Schnelltopf aus poliertem Cromargan - WMF

LONO pro Sous Vide Garer

Sous-Vide-(„unter Vakuum")-Kochen ist schon seit geraumer Zeit Bestandteil der hochprofessionellen Sterne-Küche und hält nun mit dem WMF LONO pro auch Einzug in die eigenen vier Wände. Durch die Zubereitung in vakuumversiegelten Beuteln wird die Oxidation verlangsamt, wodurch die Aromen nicht zerstört werden und der natürliche Geschmack besser erhalten bleibt. Zudem ermöglicht diese Zubereitungsart einen gleichmäßigen Garprozess — Durch- oder Verkochen gehören der Vergangenheit an. Der LONO pro kann mit maximal vier Vakuumbeuteln oder alternativ mit einem speziellen Slow-Cook-Einsatz bestückt werden. Ergänzend zum LONO pro Sous Vide Garer bietet WMF zugleich auch den passenden Vakuumierer an. Er vakuumiert und schweißt die zu garenden Lebensmittel in die vorhandene Folie ein und bereitet sie so für das Sous-Vide-Garen vor.

Vorbeischauen lohnt sich

Egal ob Sie wenig oder mehr Zeit für perfekte Kochergebnisse investieren wollen, das WMF Team bei Ortner & Stanger im Dez und auch in der Herzog-Friedrich-Straße freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten!