Sich in der eigenen Haut wohlfühlen

Wer sich selbst im Spiegel mag, kommt besser durchs Leben. Alle Schönheitsideale zu hundert Prozent zu erfüllen, gleicht einer Überforderung, die eher frustriert als erfüllt. Ausschlaggebend ist, dass das eigene Äußere gut annehmbar ist, oder eben wird.

Birgit Stolz, Me Esthetic Leiterin -

Oft ist es nur ein bestimmtes Detail, das am eigenen Aussehen verbessert oder verändert werden soll. „Viele unserer KundInnen kommen mit einem ganz bestimmten Anliegen zu uns, mal sind es störende Altersflecken, ein anderes Mal Narben einer vergangenen Akne oder die mittlerweile zu stark ausgeprägte Zornesfalte", erklärt Birgit Stolz, Leiterin des Me Esthetic Institutes in Innsbruck. „Die von uns verwendeten Laser und apparativen und medizinisch-ästhetischen Behandlungen bieten hier die ideale Lösung".

Erhalten statt Reparieren

Heute gilt im Schönheits-Business die Devise: Vorsorgen statt Reparieren. „Der moderne Beauty-Markt bietet so viele erhaltende und vorbeugende Maßnahmen, um das junge und frische Aussehen lange zu konservieren. Die Natürlichkeit des eigenen Aussehens zu erhalten und zu verbessern steht dabei im Fokus", so Me Esthetic Ärztin, Dr. Petra Hirtler. „Egal ob Botox, Hyaluron-Filler, Lippen aufspritzen, Fadenlifting oder Laserbehandlung — die ehrliche und individuelle Beratung ist mir besonders wichtig. Es eignet sich eben nicht jede Behandlung für jeden Patienten und häufig werden falsche Erwartungen beim Patienten geweckt."

Dr. Petra Hirtler, Me Esthetic Beauty-Doc -

Kaum ein Institut bietet eine so große Palette an unterschiedlichen Beauty-Behandlungen wie Me Esthetic. „Das gibt uns die Freiheit, die wirklich passende Behandlung und wirkungsvollste Kombination für die Kunden auszuwählen. Eine Byonik©-Behandlung eignet sich hervorragend zur Unterstützung einer Unterspritzung mit Botox. Das Hautergebnis fällt dadurch noch besser aus und wir geben nicht nur uns, sondern auch den Kundinnen das sichere Gefühl, die richtige Kombination für die individuelle Haut anzuwenden."

Botox oder Hyaluron

Für die Behandlung von Falten werden am häufigsten Botulinumtoxin und Hyaluron verwendet. Je nach Indikation werden die Stoffe für die Faltenbehandlung und Aufpolsterung, aber auch zur Modellierung der Lippen verwendet. Botox eignet sich zur Behandlung von mimischen Fältchen wie der Zornesfalte oder den Krähenfüßen. Hyaluronsäure glättet kleinere Fältchen oder Marionettenfalten und führt zur allgemeinen Aufpolsterung der Haut.

Eine Lippenaufspritzung mit Hyaluronsäure liefert sehr natürliche Ergebnisse. Welcher Wirkstoff im individuellen Fall geeignet ist, lässt sich in einem Beratungsgespräch klären, das Me Esthetic kostenlos anbietet und vor jeder Behandlung Pflicht ist. „Das Schönste an unserer Arbeit ist letztlich, wenn der Kunde mit einem optimierten-Ich-Gefühl seines Äußeren das Institut verlässt," so Me Esthetic-Geschäftsführerin, Birgit Stolz.