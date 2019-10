Großer Skitest von Intersport Huter am Pitztaler Gletscher

Es gibt viele Gründe, um auch heuer dieses Highlight nicht zu verpassen. Interessierte haben die Möglichkeit kostenlos das neueste Material der Top-Firmen Atomic, Fischer, Head, Völkl, Salomon, Blizzard uvm. am Pitztaler Gletscher zu testen.

Dafür ist nur eine Registrierung in einem der Intersport Huter-Shops in Imst, Wenns oder Mandarfen nötig bzw. kann diese auch per E-Mail unter office@sport-huter.at erfolgen. Anmeldeschluss ist Freitag, der 18. Oktober, um 18 Uhr; damit kann man auch einen vergünstigten Skipass erwerben. Unter allen Anmeldungen bis 16. Oktober werden zusätzlich 100 Tageskarten für den Pitztaler Gletscher verlost.

Beim Skitest am Pitztaler Gletscher kann das neueste Material renommierter Firmen wie Atomic, Fischer, Head, Völkl oder Salomon getestet werden. -

Die Pitztaler Gletscherbahn rundet den Skitest mit einem tollen Rahmenprogramm ab: Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit abwechslungsreicher sportlicher Unterhaltung (Sa & So). Auf die Erwachsenen wartet am Samstag eine Après-Ski-Party mit „Tiroler Wind" und im Cafè 3.440 gibt's Cocktail, Wein & Klänge bei Sonnenuntergang mit Livemusik von Maria Kofler, eine Flugshow von Heli Gold und Kulinarik. Am Sonntag Frühshoppen mit dem Duo „Martin Steinlechner".

Kontakt Sport Huter GmbH und Co. KG

E-Mail: imst@intersportxl.at

Imst, Industriezone 34 a, Tel. 0 54 12/68 877
E-Mail: imst@intersportxl.at
Web: www.sport-huter.at

