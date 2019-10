Wasser. Berge. Kraft.

Den Urlaub verlängern — aber wie?

Die Sommerfrische ist vorbei, bis zum Winterurlaub ist es noch lange hin. Wenn einen im Büro nach der Reise das überfüllte E-Mail-Postfach erwartet, begleitet von Telefonklingeln und Tastaturklappern, ist es mit der Erholung meist schnell dahin. Werden im Herbst dann noch die Tage kürzer und die Nächte frischer, sinkt das Energielevel oft zusätzlich. Damit die Urlaubserholung möglichst lange anhält, ist nicht nur die Gestaltung des Urlaubs ausschlaggebend, sondern auch, wie man nach die Zeit danach für sich nutzt.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

3 Tipps: Die Entspannung direkt in den Alltag integrieren

Erster Tipp: Was macht Ihnen im Urlaub besonders viel Freude, was schenkt Ihnen Kraft? Genau diese Aktivitäten und Rituale sollten Sie auch im Alltag beibehalten. Sie entspannen sich im Urlaub besonders bei langen Spaziergängen in der Natur, beim Lesen eines Romans, beim Einkaufen auf dem Markt und dem anschließenden Kochen oder bei kulturellen Aktivitäten? Nehmen Sie sich bewusst auch im Alltag genau dafür Zeit — am besten begleitet von der Playlist, die Sie aus dem Urlaub kennen, denn Musik weckt Emotionen.

Zweiter Tipp: Urlaub besteht oft auch aus ungeplanter Zeit. Diese schafft Kreativität und Freiraum für Spontanes. Verplanen Sie also bewusst einen Abend in der Woche nicht und lassen Sie sich ganz entspannt treiben, am besten legen Sie für diese Zeit auch das Handy beiseite.

Dritter Tipp: Gönnen Sie sich statt zwei langer Urlaube im Jahr öfter mal eine Alltags-Auszeit der besonderen Art und genießen Sie pure Entspannung für Körper und Geist — gerade in der beginnenden kälteren Jahreszeit. Die Devise: Kurz ausspannen, intensiv verwöhnen .

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In 12 Stunden zum Urlaubsgefühl

Wer nicht die Zeit für eine ausgedehnte Reise hat, kann sich ohne lange Anfahrtszeit auf einen Urlaub im AQUA DOME freuen. Bei dem Rundum-Wohlfühl-Paket „Relax! Tagesurlaub" entspannen Sie mit Therme, Sauna und Fitness. Bei Ihrer Ankunft genießen Sie ein reichhaltiges Vital-Frühstück und werden mittags mit einem kulinarischen Gruß aus der Küche überrascht. Wenn Sie zwischen den Saunaaufgüssen, vor der nächsten Yoga-Session oder nach Ihrem Ausflug ins schwebende Solebecken einmal ruhen möchten, ist schon eine Liege persönlich für Sie reserviert. Die „Relax! Tagesurlauber" können im Beauty & SPA Morgentau außerdem Signature Treatments wie die Ötztaler Steinmassage oder die Vitalmassage mit kostbaren Zirbenhölzern zu besonderen Konditionen genießen.

Ihr persönlicher Kurzurlaub mit Langzeitwirkung