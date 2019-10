Die Winterspiele für Erwachsene kommen nach Innsbruck

Die WWMG sind das weltweit größte Wintersport-Festival für Hobby- und Amateursportler ab 30 Jahren. Dabei sein darf jeder, der alt genug ist, wobei es nach oben keine Altersgrenze gibt. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Qualifikationskriterien, um als Athlet dabei zu sein. Bis jetzt sind bereits über 2000 Amateursportlerinnen und -sportler aus 54 Nationen angemeldet. Bei den Masters Games kann sich jeder einen lang gehegten Traum erfüllen und einmal im Leben selbst bei einem internationalen Groß­event am Start stehen.

„Die Winterspiele vereinen alle Athleten, die mit vollem Herzen und Enthusiasmus dabei sind. Wer sagt denn, dass mit 30 Jahren schon Schluss sein muss?", bringt es Masters-Skirennläuferin Maria Egger auf den Punkt. „Für mich sind internationale Rennen etwas ganz Spezielles, besonders wenn so viele verschiedene Sportarten mit dabei sind", ergänzt die mehrfache FIS-Masters-Weltcupsiegerin.

"Die 3000 Teilnehmer der Games verbreiten einen Spirit, den man sonst nur von Olympischen Spielen kennt." - Andreas Goldberger -

Ein Großteil der sportlichen Bewerbe wird an drei geschichtsträchtigen Venues rund um die Host City Innsbruck ausgetragen. Am Patscherkofel finden die Alpinrennen auf jener Piste statt, auf der bereits Franz Klammer zum Olympiasieg gerast ist. Die nordischen Sportler werden in Seefeld die noch frischen Bilder der Weltmeisterschaften vom Februar des Vorjahres in Erinnerung rufen. Und die Eissportarten sind in der Olympiaworld Innsbruck zu Hause, wo sich auch das organisatorische Zentrum der Veranstaltung befindet.

Dazu gesellen sich Kitzbühel mit Curling- und Skisprungbewerben sowie Praxmar im Sellrain mit einem Rennen der Skibergsteiger. Das Multisport-Festival mit Olympiafeeling bietet natürlich auch Gelegenheiten zum geselligen Beisammensein. Zentraler Ort dafür ist das Masters Village in der Maria-Theresien-Straße im Herzen von Innsbruck. Hier befindet sich der soziale Treffpunkt für Athleten, Freunde, Gäste und Einheimische. Neben feierlichen Siegerehrungen warten täglich zahlreiche Attraktionen sowie kulturelle und kulinarische Highlights. Mit Blick auf das Goldene Dachl werden dort sportliche Leistungen gebührend gefeiert.

Freiwillige Helfer willkommen



Für alle, die nicht aktiv an den Masters Games teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, als Volunteer Teil der Spiele zu werden. Die freiwilligen Helfer stehen in direktem Kontakt mit den Sportlern und können gleichzeitig einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der internationalen Großveranstaltung werfen. Die insgesamt 700 Volunteers werden vom volunteer team tirol professionell betreut und unterstützt. Die Aufgaben der Freiwilligen sind dabei vielfältig und können je nach Interesse gewählt werden. Wichtige Bereiche sind Marketing, Sport, Media und Communications, IT und viele mehr.

Alle Infos zum Einsatz, den Benefits (z. B. hochwertiges Bekleidungsset) sowie der Registrierung gibt es auf www.innsbruck2020.com/volunteers

Volunteers sind mittendrin statt nur dabei! -