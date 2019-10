Die Stadtrad-Hotspots

Der Hauptbahnhof Innsbruck ist die am stärksten frequentierte Stadtrad-Station — rund 1.000 Ausleihen werden dort pro Monat verbucht, im Juni 2019 waren es 1.197. Der Hauptbahnhof liegt sehr zentral und wird auch von vielen PendlerInnen genutzt, die das Stadtrad für ihren Arbeitsweg von und zum Bahnhof nutzen. Die am zweit häufigsten genutzte Stadtrad-Station ist jene bei der Technischen Universität mit 762 Ausleihen pro Monat. Danach folgen Marktplatz mit 604, Congress/Hofburg mit 596 und SOWI mit 580 — so der Stand im Juni 2019. Von wo auch immer man mit einem Stadtrad startet, man ist in jedem Fall unabhängig und unkompliziert, ganz ohne nervenaufreibende Parkplatzsuche und vorbei an Staus, unterwegs.

42 Stadtrad-Stationen gibt es bereits und das Netz soll kontinuierlich weiter wachsen. Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und die Stadt Innsbruck sind stets bemüht, neue Plätze für Stationen zu finden. Die Räder an den Stationen werden regelmäßig gewartet und stehen den NutzerInnen rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Außerdem gehören auch zwei Lastenräder, beide beim Sillpark, zum Stadtrad-Angebot. Viele Stationen befinden sich auch in der Nähe von IVB-Haltestellen, NutzerInnen können also bequem auf Bus und Bahn umsteigen. Übrigens: Sollten bei einer Station alle Fahrradständer besetzt sein, kann das Rad dort trotzdem zurückgegeben werden — einfach neben der Station abstellen und das Rad absperren.