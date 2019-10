Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit setzt mit der Alpinmesse Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Alpinmesse Innsbruck am zweiten Novemberwochenende ist wieder gespickt mit Workshops, Multivisionen, Impulsvorträgen und herausragenden Bergsport-Produkten. Mehr als 210 namhafte Aussteller — von Arc`teryx über Ortovox bis Salewa — präsentieren aktuelles Bergsport-Equipment.

„Think Green!"

Im Fokus der etablierten Bergsportmesse steht das Thema Nachhaltigkeit. Die Produktinsel „Think Green!" beherbergt 14 führende Hersteller der Outdoorbranche sowie Institutionen und Vereine. Neben cleveren Innovationen, wie dem Fleece aus Holz, erläutern Produktmanager, wie sie es schaffen, bis zum Jahr 2023 komplett auf Mikroplastik zu verzichten, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen. Die länder- und kulturübergreifende Initiative „Bergsteigerdörfer" wurde vom Österreichischen Alpenverein ins Leben gerufen und setzt sich für sanften Alpintourismus und ein ganzheitliches Naturerlebnis ein.

-

In die Ferne schweifen in der neuen Reisehalle „Kontinent Alpin"

Für Inspiration und Unterhaltung sorgen rund 40 Veranstalter alpiner Reisen weltweit. Vom Micro-Adventure in den heimischen Bergen bis zur mehrwöchigen Trekking-Tour in der Ferne — die neue Reisehalle informiert Individualisten, Paare und Familien mit frischen Ideen, die Fernweh wecken. Gut besucht und beliebt ist die Reisebühne, die eigens für Reisege­schichten und -vorträge reserviert ist.

Jetzt Tickets sichern: Fabian Buhl und Kilian Fischhuber zeigen Multivisionen an den Messe-Abenden

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Bühne frei" für zwei herausragende Sportler heißt es am Samstagabend: Fabian Buhl zeigt in „Dare to live your dream" einen Teil seiner persönlichen Geschichte. Der Allgäuer Profi-Kletterer steht für eine neue Generation und macht mit Höchstleistungen in allen Kletter-Dis­ziplinen auf sich aufmerksam. Am Sonntag inspiriert Kilian Fischhuber, Europameister, zweifacher Vizeweltmeister im Bouldern mit „Terra Incognita", einer Kletter-Expedition ins sibirische Hinterland. Der Inhalt: Gewaltige Landschaftsaufnahmen, das Erleben und Überleben und natürlich klettern.

Tickets online unter www.alpinmesse.info