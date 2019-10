Online die besten Schnäppchen ersteigern

Die TT-Auktion geht in das 17. Jahr. Es ist eine Erfolgsgeschichte, auf die jedes Jahr viele treue Teilnehmer gespannt warten. Kein Wunder, denn rechtzeitig vor Weihnachten können clevere Käufer auch heuer wieder nagelneue Produkte bis zu 50 Prozent günstiger ersteigern. Start der Auktion ist am 17. November. Bis zum 27. Novmeber können dann top-aktuelle Schnäppchen ersteigert werden. Unter allen Mitbietern werden außerdem bis 27. November drei Schuler-Gutscheine im Wert von je 1.000 Euro verlost.

Vergangenes Jahr wechselten Waren im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro den Besitzer - insgesamt sparten die Bieter auf diesem Weg zirka 750.000 Euro! Auch in diesem Jahr wird ein breit gefächertes Angebot online stehen, darunter Gutscheine für Fitness, Essen und Möbel. Die Kategorien nennen sich Wohnen, Reise, Motor, Freizeit, Sport, Mode, Elektronik, Beauty und Büro.

Fast alle Produkte sind im TT-Auktionskatalog aufgelistet. Zu finden ist er wieder unter tt.auktion.com. Auch auf die Beratung muss nicht verzichtet werden. Der jeweilige Händler steht bis zum 28. November für Informationen und Besichtigungen zur Verfügung. In der Rubrik Tipps finden man alle Zusatzinformationen zu den Produkten. Hier scheint auch auf, welche Produkte die meisten Klicks haben und das größte Interesse hervorrufen.

Der Zuschlag für die einzelnen Produkte wird am 28. November erteilt. Der erste Zuschlag geht um 20 Uhr an den Bestbieter, anschließend werden Zuschläge im Halbstundentakt vergeben. So entsteht weit weniger Hektik in den letzten Minuten der Auktionen, für Bieter und für die Technik. Der Auktionsserver kann auf diesem Weg dem Ansturm garantiert standhalten.

Die ersteigerten Waren sind - je nachdem - entweder abzuholen oder werden zugeschickt!