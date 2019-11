Entspannen und Action erleben in Oberösterreich

Auftanken & ankommen. Entspannen und entschleunigen können Sie im exklusiven Sauna-Bergdorf „AusZeit" und der Cabrio-Therme „Tropicana", im EurothermenResort Bad Schallerbach ebenso wie bei Bewegung in der Natur. Von gemütlich bis so richtig sportlich. Ob auf zwei Rädern, auf dem Rücken eines Pferdes oder zu Fuß. In allen sieben Vitalwelt-Orten.

Action & Familienspaß. Neben der Piratenwelt „Aquapulco" mit neuer interaktiver Rutsche „Black Jack" gilt es in der warmen Jahreshälfte, seine Geschicklichkeit im Waldhochseilpark oder seinen Mut auf der Sommerrodelbahn am Erlebnisberg Luisenhöhe in Haag am Hausruck zu beweisen. Der „Weg der Sinne" eignet sich hingegen auch im Winter — eine wunderbare Waldtour (3,6 km). Deutlich kürzer und auch ganzjährig begehbar: der Trattnach-Ursprung-Naturerlebnisweg (1,2 km) in Geboltskirchen. Tierisches Vergnügen bieten Aquazoo und Zoo Schmiding (Öffnungszeiten im Winter witterungsabhängig; vorher anrufen!). Das Evolutionsmuseum zeigt die Entstehungsgeschichte der Menschheit bis zu Robotik und künstlicher Intelligenz.

Gaumenfreuden. Zwei-Hauben-Luxus in Grieskirchen oder regionale Schmankerl (Tipp: Probieren Sie den Kochkäse!) in zahlreichen Mostschenken: Die Vitalwelt ist auch kulinarisch abwechslungsreich. Führungen samt Bierverkostung in der Grieskirchner Brauerei eignen sich übrigens bestens für Gruppen. www.vitalwelt.at/kulinarik.

Urlaubstipps. Unterkünfte gibt es vom Urlaub am Bauernhof (Tipp: der Ölerhof ist der 1. Betrieb OÖs mit 5 Blumen und 4 Sternen!) über Pensionen, Boutique- und Business-Hotels bis hin zum luxuriösen ****S-Resort. Im November öffnet ein neues Hotel in der jüngsten Vitalwelt-Gemeinde Rottenbach seine Pforten.

Infos & Tipps hat Franzi, die digitale Freizeitbegleiterin: www.vitalwelt.at/franzi.html