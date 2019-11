Die können was! Die Küchen der Couchzone

„Weil ich so wohne" ist das Motto der Couchzone — und das gilt nicht nur für jeden individuellen (Wohn-)Wunsch, sondern eben auch für Küchen.

Die Küche als Lebensmittelpunkt

In der kalten Jahreszeit hat „Kochen und Genießen" einen noch höheren Stellenwert, schließlich wird im Vergleich zum Sommer viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. Und da nimmt Kochen zumeist einen sehr hohen Stellenwert ein. Denn die Küche ist Lebensmittelpunkt und Essen mit Familie und Freunden ein zentraler Punkt im täglichen Ablauf des Alltags.

Was eine gut oder perfekt ausgestattete Küche betrifft, so hat hier ja jeder seine eigenen Vorstellungen. So manch einer ist ein begeisterter und begnadeter Koch und benötigt alle Ausstattungsmerkmale, die eine Küche nur bieten kann. Für den Nächsten ist vor allem viel Stauraum gefragt und ein anderer Kunde hätte gerne eine Küche, die während des Nicht-Gebrauchs ganz im Raum verschwindet. Ist alles machbar, das Team der Couchzone hat für jeden Wohnwunsch die passende Lösung parat.

Was soll die Küche können? Bei der Beratung durch das Team der Couchzone werden die Wünsche des Kunden optimal eingearbeitet. -

Neben den praktischen Merkmalen soll die neue Küche natürlich auch durch ihr Design wirken. Und auch da gilt es, mit den Vorlieben und Wünschen der Kunden den für die bereits bestehende oder neue Wohnung richtigen Stil zu finden.

Ob grifflos oder mit Griff, in Lack, Betonoptik oder mit einer matten Oberfläche — die Optik sollte gut gewählt sein, um möglichst lange eine Freude damit zu haben.

Aufgeräumt! Mit so einem Stauraum ist selbst das Unterbringen von Getränkekisten kein Problem mehr. -

Und dabei sollte man sich auch nicht zu viel an Trends halten, denn eine schwarze Küche mag zwar lässig wirken, sie passt aber eben nicht in jeden Raum. Und genau da setzt auch das Team der Couchzone an und bietet den Kunden eine umfassende Beratung inklusive Stilberatung für die perfekte Anpassung.

Vielleicht geht der Traum von einer neuen Küche für so manchen Single oder Familie bald in Erfüllung? Denn bei der TT-Auktion, die von 17. bis 27. November stattfindet, können Gutscheine ersteigert werden, die den Küchentraum in greifbare Nähe rücken. Und eine neue Küche wäre ja auch ein phänomenales Weihnachtsgeschenk ...