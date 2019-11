Heiß und fettig

Überall, wo gekocht, gebraten, frittiert und geschnitten wird, gibt es jede Menge Gefahrenquellen, die rasch zu Verletzungen führen können. Verbrennungen oder Verbrühungen von Händen, Unterarmen oder Oberschenkeln sind da leider keine Seltenheit. Vor allem das Arbeiten in der Gastronomie birgt in der täglichen Hektik Gefahren.

Neben Schnittverletzungen stellen vor allem Verbrennungen und Verbrühungen durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten typische Gefährdungen für das Personal in der Küche aber auch in der normalen Haushaltsküche dar. In Küchen herrschen besondere Arbeitsbedingungen. Der Arbeitstag in einer Großküche ist auch geprägt von körperlichen Belastungen. Langes Stehen, das Heben und Tragen von schweren Kisten und Säcken gehören zum Berufsalltag.

Arbeitssicherheit in Küchen

Besonders gefährdet sind vor allem die Haut (durch Verbrühungen, Verbrennungen und Schnitte) und die Knochen (durch Stolpern und Ausrutschen sowie langes Stehen und schweres Heben). Hohe Raumtemperaturen, Hektik bei der Essenszubereitung und —ausgabe, rutschige Böden, das Heben und Tragen von Kochtöpfen und Lebensmittelvorräten, der häufige Umgang mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie der Umgang mit Messern und anderen scharfen Gegenständen gehören zu den täglichen Gefährdungen in der Küche.

Damit in der Hektik des Küchen-Alltags die Arbeitssicherheit nicht zu kurz kommt, sollten wesentliche Sicherheitstipps befolgt werden.

Regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sicherem Verhalten in der Küche, Schulungen für den Umgang mit brennbaren Stoffen und das richtige Verhalten und Handeln bei Bränden in der Küche sind wichtige Präventionsmaßnahmen, um Verletzungen vorzubeugen. Die AUVA berät und informiert zum Thema Gesund und Sicher am Arbeitsplatz. Die folgenden Praxistipps sollen dazu beitragen, den Arbeitsalltag in der Küche sicherer zu machen.