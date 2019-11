Vinothek Gottardi - beim Schenken an Wein denken!

Egal ob während der Öffnungszeiten in der Vinothek im Herzen von Innsbruck oder rund um die Uhr im neuen Online-Shop — Gottardi macht es Weinfreunden leicht, einzutauchen in die wunderbare Welt des Weins voller Vielfalt und Genuss. Ob unkomplizierte Trinkweine, große Weine für die anstehenden Festtage oder Weine aus den Topregionen der Welt — hier kommen Weinfans voll auf ihre Kosten. An seinem Stammsitz in Innsbruck zeigt das Familienunternehmen GOTTARDI seit 122 Jahren, was das Genussprodukt Wein alles kann.

Wein erleben!

Das wird dem Weinfreund bei Gottardi leicht gemacht: Hier schöpft das genusssuchende Herz aus dem Vollen. Über 500 verschiedene nationale wie internationale Weine finden im vielfältigen Sortiment ihren Platz und ermöglichen eine spannende Entdeckungsreise durch die schönsten Weinbauregionen der Welt. Nicht nur für jeden Geschmack, sondern auch für jedes Budget ist etwas dabei — der GOTTARDI-Philosophie „Viel Wein für Ihr Geld" entsprechend.

Für die Familie Gottardi ist Wein seit mehr als 120 Jahren eine Herzensangelegenheit. Alexander Gottardi leitet das Unternehmen in 4. Generation, mit Tochter Elisabeth steht die 5. Generation in den Startlöchern. -

Exklusiv genießen

Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem Sinn für Qualität bringt Alexander Gottardi, der das Unternehmen in 4. Generation leitet, besten Genuss in die Gläser. Dabei sind es vor allem Spitzengewächse, die das Unternehmen bekannt gemacht haben. Für herausragende Produzenten wie Rothschild (Lafite), Jaboulet und Poggio Antico hat sich der Frankreich- und Italienspezialist sogar die Exklusivvertretungen für Österreich gesichert. Das Prinzip „Klasse statt Masse" gilt ebenso für die Qualitätsweine kleinerer Produzenten, die mit einem optimalen Preis-Genuss-Verhältnis punkten und sich mit großer Charmeoffensive auf die Gaumen von Weinfreunden festsetzen.

Genuss verschenken

Wein ist das perfekte Geschenk für jemanden, der schon alles hat oder nichts braucht. Guter Wein ist für viele ein Teil des Lebensstils, warum also nicht Wein verschenken? Sei es am Heiligen Abend, im Freundeskreis, im Kreis der Familie, allein oder auch in trauter Zweisamkeit. Gottardi bietet zahlreiche Geschenkideen sowie ausgewählte Schnäpse, Champagner, Portweine, Sherrys, Whiskeys, Gins, hochwertige Olivenöle, Essige und vieles mehr. Sowohl in der Vinothek Gottardi als auch telefonisch oder per E-Mail wird jeder Kunde von Gottardis Weinexperten kompetent beraten. Der Onlineshop verlockt ebenfalls zum Stöbern und Entdecken von spannenden Weinen und Geschenk­ideen aus aller Welt.

VINOTHEK GOTTARDI Heiliggeiststraße 10, 6020 Innsbruck

Tel. +43(0)512/58 44 93-0

Fax +43(0)512/58 44 93-9

wein@gottardi.at www.gottardi.at Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr,

an den Samstagen im Advent, 9 bis 17 Uhr,

am 24. und 31. Dezember, 9 bis 12 Uhr