Begeisterte Fans sehen hochklassiges eSport-Turnier im Inntalcenter Telfs

So geht der TT eSport Cup weiter

Nach den ersten Turnieren in den Bezirken Schwaz, Landeck, Reutte, Innsbruck-Stadt, Imst und Innsbruck-Land West (Telfs) geht es am kommenden Wochenende in Kufstein (Kultur Quartier, Freitag 22.11.) und Osttirol (Kesslerstadel in Matrei in Osttirol, Samstag 23.11.) weiter.