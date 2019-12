Damit Akkus nicht explodieren - Richtiger Umgang mit Lithium-Akkus

Smartphone, Laptop, E-Bikes oder der Handstaubsauger daheim ? sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Für den reibungslosen Betrieb dieser Geräte sorgen Lithium-Akkus. „So praktisch diese Technologie für uns ist, so „brandheiß" kann ein unachtsamer Umgang werden — wie wir aus den Schlagzeilen der letzten Zeit wissen", so Dr. Alfred Egger, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM). Wenn also ein neues Handy oder ein neuer Laptop unterm Christbaum lagen, dann sollte man unbedingt ein paar Dinge beherzigen:

Akkus niemals unbeaufsichtigt lassen! -

Immer ein passendes Ladegerät verwenden.

Unter Aufsicht laden, nicht unbeaufsichtigt in der Nacht.

Vor Nässe, Hitze schützen.

Beim Lagern (z. B. E-Bike-Akkus entnehmen, separat in einem vor Sonneneinstrahlung geschützten, trockenen Raum bei Temperaturen von 5 bis 20° verwahren und den Ladezustand bei längerer Lagerung zwischen 50 % und 80 % halten) und vor dem Entsorgen freiliegende Batteriepole mit Isolierband abkleben.

Wichtig: Kostenlose Entsorgung am Recyclinghof



Je nach Batterietyp können Batterien und Akkus neben wichtigen Rohstoffen wie Nickel, Mangan, Kobalt, Kupfer oder Lithium auch Quecksilber, Cadmium und andere Schwermetalle enthalten, die giftige Emissionen verursachen. Besonders bei Lithium-Akkus ist Vorsicht geboten, da bei diesen aufgrund der hohen Spannungen und Energiedichten in Kombination mit großer Hitze Brandgefahr bestehen kann.

Elektroaltgeräte kostenlos am Recyclinghof abgeben. -

„Batterien und Akkus gehören nicht in den Restmüll", appelliert Egger. Batterien z. B. in der Batteriesammelbox sammeln und möglichst bald beim Recyclinghof kostenlos abgeben. Bei den ausgedienten Lithium-Akkus vor dem Entsorgen freiliegende Pole abkleben. Getrennt davon sind die alten Elektrogeräte am Recyclinghof zu entsorgen, da diese gesondert verwertet werden. Auch kleine Elektrogeräte enthalten neben wertvollen Rohstoffen gefährliche Inhaltsstoffe, die im Restmüll nichts verloren haben.

Akkus/Batterien vorher aus den Altgeräten entfernen, sofern diese entnehmbar sind. Das Fachpersonal am Recyclinghof ist bestens geschult und berät bei der richtigen Entsorgung.

www.elektro-ade.at