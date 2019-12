Winterzauber im AQUA DOME

Wenn die strahlenden Sonnenstrahlen die Haut kitzeln, der Neuschnee unter den Füßen knirscht, die kristallklare Luft den Geist belebt und wenn man sich beim Anblick der verschneiten Baumwipfel wie in einem Wintermärchen fühlt, dann ist die schönste Jahreszeit im Ötztal eingeläutet. Schenken Sie dieses Jahr Wohlfühlmomente in Tirols schönster Therme!

Wasser. Berge. Kraft.

Erobern Sie die wilde Natur des Ötztals, kommen Sie zur Ruhe nach einem Ausflug in die weiße Winterlandschaft und belohnen Sie Körper und Seele im AQUA DOME . Die stille Erhabenheit der Ötztaler 3.000er ringsum erzeugt eine Atmosphäre, in der Wellness neu definiert wird. Lassen Sie im AQUA DOME Ihren Geist aufblühen und finden Sie zu neuer Kraft.

-

Gemeinsame Zeit schenken — zu zweit oder mit der ganzen Familie

Die schönste Geschenkidee : Gemeinsame Zeit. Damit verschenken Sie nicht nur Vorfreude auf geteilte Momente und ein einmaliges gemeinsames Erlebnis, sondern vor allem besondere Erinnerungen, die lange im Gedächtnis bleiben. Der Vorteil: Gemeinsame Momente machen sowohl den Beschenkten als auch den Schenkenden glücklich. Genießen Sie eine Auszeit der besonderen Art mit einem Ihrer Herzensmenschen oder verschenken Sie einen Wellness-Ausflug für die ganze Familie.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Das Wasser rauscht, der Geist erwacht

Mit einem Weihnachts-Geschenke-Gutschein für denAQUA DOME AQUA DOME schenken Sie Entspannung für Körper und Seele Lassen Sie Ihre Liebsten spüren, wie die Kraft des Ötztaler Thermalwassers belebt, erfrischt und mit neuer Energie beflügelt. Tauchen Sie ein in die drei futuristischen, scheinbar schwebenden Schalenbecken, die das „Signature Spa of the Alps" auszeichnen. Jede dieser Schalen bietet ein besonderes Highlight: Darf es die belebende Massageschale sein, die wohltuende Schwefelschale oder die Soleschale mit Unterwassermusik und Lichteffekten für fast schwerelose Entspannung? Der Anblick der hinter den Berggipfeln untergehenden Wintersonne lässt beim Treiben im Wasser die Anstrengung des Alltags vergessen und auf Wolke sieben schweben. Genießen Sie auch die größte Saunalandschaft Tirols : Entspannen Sie sich bei einer Anwendung im Dampfdom mit edlem Tiroler Gebirgshonig und erleben Sie die heißen Seiten des Winters mit einem Zirbenzauber-Aufguss in der Schluchtensauna. Jetzt Geschenk-Gutschein sichern!

Der Relax! Tagesurlaub deluxe : Die Thermen-„Business Class"

Der preisgekrönte Premium-Wellness-Bereich SPA 3000 ist exklusiv für Hotelgäste reserviert. Dank des „Relax! Tagesurlaub deluxe" ist der Genuss aber jetzt auch für Tagesgäste möglich. Spüren Sie hier die Kraft der Ötztaler Ressourcen hautnah: Duftende Alpenkräuter, belebende Mineralien, funkelnde Edelsteine sowie flackerndes Feuer, Eis und sprudelndes Thermalwasser werden gekonnt in Szene gesetzt. Die Formensprache des SPA 3000 nimmt die Bergwelt von draußen auf — mit Fichtenholz und Granit, faszinierenden Ausblicken und besonderem Design. Ganz im Einklang mit den Elementen fühlen Sie sich hier zum Beispiel in der Bergfeuersauna mit Panoramablick auf die 3.000er des Ötztals, umgeben von Fackeln und Wasser. Tauchen Sie ein in besinnliche Themenwelten und beflügeln Sie Ihren Geist mit frischer Energie!

-

Thermen-Silvester: Mit Wellness und DJ ins Neue Jahr