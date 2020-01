Digital, digitaler, Baulehre 2020

Mit innovativen Maßnahmen wurde der Weg in ein digitales Zeitalter am Bau geebnet. Und die jungen Menschen zeigen sich begeistert. „Dank dieser neuen Ausrichtung gehört unser verstaubtes Image der Geschichte an. Die Digitalisierung macht die Arbeit am Bau so spannend wie nie zuvor", so Baumeister Ing. Lukas Hundegger. Ab sofort werden alle Lehrlinge im zweiten Lehrjahr mit staub-, stoß- und spritzwassergeschützten Tablets ausgestattet, die nicht nur im Rahmen der Ausbildung, sondern auch direkt auf der Baustelle zum Einsatz kommen.

Die Bauinnung hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen Meilenstein in Sachen digitale Wissensvermittlung gesetzt. Die Plattform „E-Baulehre" bietet den angehenden Fachkräften die Chance, sich ideal auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. Nebenbei können die Jugendlichen sogar noch im gewohnten Umfeld büffeln — nämlich online. Über 60 interaktive Kurse vermitteln Fachkenntnisse, knapp 90 Videos veranschaulichen handwerkliche Fertigkeiten und rund 2900 Fragen stehen zur Wissensüberprüfung bereit. Mit der BauMaster-Education-App wird die Ausbildung zudem dokumentiert und an den jeweiligen Lehrbetrieb übermittelt.

"Immer mehr Bauunternehmen setzen auf digitale Unterstützung. Dieses Feld wird in Zukunft noch stark wachsen. Mit der Baulehre 2020 bereiten wir junge Menschen ideal auf die modernen Arbeitswelten vor." - Ing. Lukas Hundegger, Baumeister, Lehrlingswart - Scheucher

Vierjährige Bau-Kaderlehre. Einen Meilenstein im Bereich der Lehrausbildung bildet die neue, 4-jährige Kaderlehre. Sie wurde als Anreiz für Lehrlingskandidaten geschaffen, die am Bau eine Führungsrolle anstreben. Dabei erhält der Lehrling eine vertiefte baubetriebswirtschaftliche Ausbildung und kann einen zusätzlichen technischen Schwerpunkt wählen. Im Zuge der Neuausrichtung wurden auch die Namen der Berufsbilder modernisiert: Der Maurer heißt künftig Hochbauer, der Name des Tiefbauers bleibt und der bisherige Schalungsbauer wird zum Betonbauer. Die Baubranche bietet jungen Menschen aussichtsreiche Perspektiven — auch ohne Hochschulabschluss. Wer nach dem Abschluss sein Können vertiefen will, kann das Weiterbildungsprogramm der BAUAkademie nutzen. Hochbauer, Betonbauer und Tiefbauer können sich zum Vorarbeiter, Polier, Bautechniker und in der Folge zum Bauleiter fortbilden. Selbst der Weg zum Baumeister steht Fachkräften offen.