Bauherren, die auf/aus Holz bauten

Von Peter Hörhager

Bach – Holz, Holz, so weit das Auge reicht. Bernhard und Barbara Wolf haben sich in Bach ein Heim geschaffen, bei dem sie auf traditionelle Materialien, aber zeitgemäße Verarbeitung und klare Strukturen geachtet haben. Das Ergebnis ist ein Blockhaus, bei dem dank optimaler Isolierung und Luftwärmepumpe kaum Energiekosten anfallen und das voll den Erwartungen der Hausherren entspricht. „Wir wollten diesen traditionellen Baustoff, aber kein Pseudo-Tiroler-Haus“, umreißt Bernhard Wolf die Vorgabe. Und ergänzt: „Wir haben rund zwei Jahre geplant, umgeplant, neu geplant – und erst dann die Realisierung in Angriff genommen.“ „Das neue Haus hat unsere Leben positiv verändert“, ergänzt Barbara Wolf. Sie hat ihren Bernhard bestärkt, dessen Heimat zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu machen. Denn sein Hauptarbeitsplatz ist hundert Kilometer entfernt, nämlich in Innsbruck. Und auch sie musste sich entscheiden, ob sie sich – als Physiotherapeutin und Yogalehrerin – in der Landeshauptstadt oder im Lechtal beruflich ansiedeln soll. „Die Entscheidung war richtig“, sind sich beide einig, „wir sind beide naturverbunden, hier wohnen wir mitten in der Natur und abseits jeglicher Verkehrsbelastung.“ Und damit wächst auch Sohn Leonhard (drei Monate) in einem gesunden Umfeld auf.

Es waren mehrere Lkw-Ladungen Fichten-Blöcke, die da im Jahr 2016 den neben Bernhards Elternhaus gelegenen Bauplatz ansteuerten. Die Fassade – 300 Quadratmeter – wurde mit wetterbeständigen Lärchenbrettern verschalt. Und auch im Inneren dominiert Holz. Der Treppenaufgang in den oberen Stock ist in Esche ausgeführt, die Böden (sowie der massive Esstisch) in Eiche. Dazu kommen einige hölzerne Gustostückerln aus früheren Zeiten. Eine Truhe aus dem Jahre 1667, eine abgebeizte Kredenz, eine urige Kommode, die nun als Schuhkastl genutzt wird, die alte Haustüre des Elternhauses, die nun als Garderobe dient ...

Das gesamte Haus ist unterkellert, der Wohnbereich hat 150 Quadratmeter, die Praxis von Barbara 50 Quadratmeter. Küche, Bad und die Praxisräume sind logischerweise mit allen Annehmlichkeiten der Jetztzeit ausgestattet. Wobei die mattierten Glasfronten der Küchenblöcke nicht nur elegant, sondern auch benutzerfreundlich sind. Sparsam verteilte Bilder vom Onkel (Herbert Hierzer) sowie ein kleines Original von Anna Stainer-Knittel, der legendären Geier-Wally, sorgen für bunte „Hingucker“.

Apropos Geier-Wally. Diese lebte ja in dieser Gegend, die Freilichtbühne Elbigenalp trägt sogar ihren Namen. Bernhard Wolf, der bereits im Alter von zehn Jahren im Kranewitter-Stück „Der Joch“ auf der Bühne stand und 1996 in den „Schwabenkindern“ schon eine Hauptrolle spielte, ist seit 22 Jahren Ensemblemitglied der Geierwally-Freilichtbühne.

Rund 65.000 Theaterbesucher kennen ihn aber in Unterhose und Unterleiberl. Des Rätsels Lösung: Er bildet mit Markus Oberrauch und Thomas Gassner das Feinripp-Ensemble, das heuer mit der bereits fünften Produktion („Fein-R.I.P.“) das 10-Jahr-Jubiläum feiert. Der Lechtaler hatte nach seiner Ausbildung zum Elektroniker die Schauspielschule Sachers in Innsbruck besucht und war anschließend Ensemble-Mitglied des Tiroler Landestheaters. Seit 2007 ist er freier Schauspieler und arbeitet(e) an vielen Theater- und Filmproduktionen mit.

2008 kam es zur Feinripp-Geburt. Bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs wurden „Shakespeares sämtliche Werke“ auf den Spielplan gesetzt. Auf der Bühne: Bernhard Wolf, der Südtirol-stämmige Markus Oberrauch und der Innsbrucker Thomas Gassner. Im Jahr darauf erfolgte die Wiederaufnahme in Oberhofen. Und wie kam es zum inzwischen fixen Outfit? Wegen der vielen Kostümwechsel wurde nach einem Basiskostüm gesucht und – nach einem Spontaneinfall von Kostümbildnern Andrea Kuprian – in Feinripp-Unterwäsche gefunden. Norbert Pleifer holte das Trio ins Innsbrucker Treibhaus. Dort wurden die drei Tiroler bekannt, inzwischen treten sie österreichweit auf. Und 2019 stehen sie im Musical „Chikago“ auf der Bühne des Landestheaters. Allerdings nicht in Leiberl und Unterhose ...