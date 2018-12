Regionalisierungs-Offensive: AK rüstet in Wörgl auf

Von Veronika Spielbichler

Wörgl – Im Beisein vieler Ehrengäste eröffnete die Arbeiterkammer Tirol (AK) gestern in Wörgl eine neue Zweigstelle. Das Büro am Bahnhofplatz 6 wird am 17. Dezember den Betrieb aufnehmen und damit Beschäftigten das volle Leistungsspektrum an Info, Beratung und Hilfe bieten.

Um 350.000 Euro adaptierte die AK die 160 Quadratmeter großen, angemieteten Räumlichkeiten gegenüber dem Wörgler Hauptbahnhof. Der Bezirk Kufstein ist damit der einzige in Tirol mit zwei Zweigstellen. Wobei es für das zweite Standbein höchste Zeit wurde: Bei 108.000 Bewohnern zählt der Bezirk 55.600 Beschäftigte. Die AK Kufstein führte 2018 bereits 18.000 Beratungen durch und erkämpfte für ihre Mitglieder 800.000 Euro sowie weitere 100.000 Euro durch rechtzeitige Beratung.

Das Durchschnitts-Jahreseinkommen im Bezirk liegt mit 28.700 Euro über dem Landesdurchschnitt, wie der stellvertretende AK-Direktor Elmar Schiffkorn schilderte. Dass die Standortwahl auf Wörgl fiel, erklärte AK-Direktor Gerhard Pirchner mit der boomenden Wirtschaft in der Region.

In der neuen Zweigstelle arbeiten unter der Leitung von Stefanie Bubalo die Berater Marion Langreiter, Lisa Troppmair und Robert Moser, allesamt zuhause im Bezirk Kufstein. „Das Angebot der AK reicht von A bis Z – von der Arbeit über den Konsumentenschutz bis zur Pension“, erklärte AK-Präsident Erwin Zangerl und betonte, dass der neue Standort aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wurde. Er warnte davor, diese zu kürzen, und kündigte einmal mehr Widerstand der Kammer gegen die von der Regierung gewünschte Sozialversicherungsreform an, „da viel davon verfassungswidrig ist“, so Zangerl.

„Der Bezirk Kufstein ist die wirtschaftliche Kraftkammer Tirols – selbstverständlich brauchen wir hier zwei AK-Zweigstellen“, erklärte Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer und lobte dabei die hervorragende Zusammenarbeit von Interessen­vertretungen und Sozialpartnern im Bezirk.

Erfreut zeigte sich auch Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner, die die Einrichtung als besondere Serviceleistung sieht. „Besonders in Zeiten, in denen das soziale Klima frostiger wird, braucht es eine starke Vertretung der Arbeiter“, so Wechner. Die Segnung der Räume übernahm Wörgls Kooperator Christian Hauser, der zum Einstand Brot und Wein mitbrachte.

Die Wörgler Zweigstelle bildet den Abschluss der Regionalisierungs-Offensive der AK, die seit 2009 Standorte in Telfs, Reutte und Lienz umfasste. Mehr als die Hälfte aller Beratungen wird bereits in den nunmehr neun Regionalstellen abgewickelt.

Keine Neuauflage gibt es für die vor Jahren geschlossene Wörgler AK-Bücherei. Dazu gebe es zu wenig Platz.