Tirol wirbt bei Berufs-Börse mit Gastro-Jobs um Asylberechtigte

Von Cornelia Ritzer

Wien – Kurz vor 9 Uhr Vormittag ist die Warteschlange vor einer Wiener Veranstaltungshalle bereits lang: Rund 1300 Männer und Frauen auf Jobsuche reihen sich ein, die meisten halten ihre Unterlagen – den Lebenslauf in fünffacher Ausfertigung sowie Zeugnisse – bereits in der Hand. Die von der Regierung organisierte Job-Börse speziell für Asylberechtigte will Menschen ohne Job und Unternehmen mit offenen Stellen zusammenbringen – und das kommt gut an. Denn die Gelegenheit, auf der Job-Börse einen attraktiven Arbeitgeber zu finden, ist eine besondere.

Zwar erzählt AMS-Chef Johannes Kopf von „jährlich Hunderten Job-Börsen“, die vom Arbeitsmarkt-Service veranstaltet werden. Doch angesichts des hochkarätig besetzten Events – es waren rund 40 Unternehmen vor Ort, die CEOs der OMV, der Austrian Airlines und von Siemens sogar persönlich – zeigte er sich „überwältigt“. Den Jobsuchenden vor Ort riet AMS-Chef Kopf deshalb: „Nutzen Sie die Gelegenheit!“

Dass die perfekt inszenierte, trotz enormen Andrangs gut organisierte Job-Messe auch ein Signal sein soll, wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Rede bestätigt. So sei die Gruppe der arbeitslosen Asylberechtigten mit über 30.000 wesentlich größer als jene der rund 300 Asylwerber in Lehre. Dennoch sei zweitere Gruppe weitaus mehr im medialen Fokus gestanden. Jene, die „legal hier leben“, wolle die ÖVP-FPÖ-Regierung mit Veranstaltungen wie diesen mit Betrieben zusammenbringen und so „von Leistungsempfängern zu Leistungserbringern“ machen, so Kurz. „Jeder Einzelne zählt“, sieht ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die Initiative auch als Strategie gegen den Fachkräftemangel. Und für Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ist es „das Sozialste, Menschen in Beschäftigung zu bringen“.

Etwa 50 Jobs – vor allem im Tourismus – konnte das AMS Tirol gestern in der Bundeshauptstadt anbieten. „Viele sind bereit und willig, das Bundesland zu wechseln“, berichtet Bernd Oberschmied vom AMS Tirol. Ein Bonus bei den Gastro-Jobs sei die Unterkunft, die häufig dabei sei. Und die Erfahrungen seien gut, sagt Christoph Niedermair, Vize-Leiter des AMS Schwaz. Auch weil „wir im Vorfeld mehrmals nachfragen, ob derjenige das wirklich will“. Mehrere Gespräche mit Bewerbern konnte Wolfgang Hahnl, Personalchef des Hotels Gaspingerhof in Gerlos, führen. Sein Eindruck ist, dass viele – vor allem jüngere – offen für ein neues Bundesland sind: „Es gibt einige, die aus Wien wegwollen und denen es in den Bergen gefällt.“ Vor allem Menschen aus Syrien oder Afghanistan kennen die Berge aus ihrer alten Heimat.

Nächste Stationen der Job-Börse sind Tirol (geplant ist Herbst) und Oberösterreich.