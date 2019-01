Wirtschaftsministerin: „Lehrberufe alle fünf Jahre überarbeiten“

Kitzbühel – Als kontroversielle Debatte war die Diskussion zwar nicht angelegt, bei der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP), LR Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) und Tirols Industrie-Präsident Christoph Swarovski gestern in Kitzbühel über den Fachkräftemangel sprachen. Einig war sich die Diskussionsrunde darin, die Lehre und die Lehrausbildung stärken zu wollen.

Schramböck kündigte an, eine Überarbeitung der Lehrberufe alle fünf Jahre gesetzlich zu verankern, um sie auf dem aktuellen Stand zu halten. Die Dachdeckerlehre etwa sei „seit den 1970er-Jahren nicht mehr überarbeitet worden“, so die Ministerin. Grundsätzlich müsse künftig „jeder Lehrberuf digitale Inhalte haben“, sagte Schramböck. Der Weg in die Lehre solle auch nicht nur jungen Menschen offen sein. „Nicht jeder Lehrling muss 16 sein“, sagte Schramböck. Auch für 20-, 25- oder 40-Jährige müsse ein Einstieg in die Lehre erleichtert werden. So werde etwa ein Konzept „Lehre nach der Matura“ gestartet. „Die Idee ist eine auf zwei Jahre verkürzte Lehrzeit“, erklärte Schramböck. Auch sei ein Start-up-Paket in Ausarbeitung, um Start-ups den Verbleib in Österreich zu erleichtern. Angedacht ist etwa eine „kleine AG“ als neue Rechtsform oder ein neuer Finanzierungs-Fonds.

Bei der laufenden Überarbeitung der Lehrberufe sei auch die Wirtschaftskammer bisher säumig gewesen, räumte Tirols WK-Präsident Christoph Walser ein. Er wolle die Lehre „ins Zentrum rücken und das Bild der Lehre in der Gesellschaft verbessern“. Einen Fachkräftemangel gebe es quer durch alle Branchen. „Wir haben aber nicht nur einen Mangel an Fachkräften, sondern generell einen Arbeitskräftemangel“, so Walser. Zoller-Frischauf sprach etwa davon, „die Berufsschulen moderner zu machen“.

Angesichts des raschen Wandels sei es schwierig zu sagen, wie die Berufe der Zukunft aussehen, meint IV-Präsident Swarovski. „65 Prozent der Volksschulkinder werden einen Beruf ausüben, den man heute noch gar nicht kennt“, sagte der Industrielle. IT und Technik würden dabei aber im Mittelpunkt stehen. (mas)