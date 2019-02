Bis 2024: 800 neue Eisenbahner in Tirol

Innsbruck – Während andere große Verkehrsunternehmen wie die AUA in Tirol, wie berichtet, weitere Stellen streichen, wollen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu einstellen.

„Tirol war und ist ein Bahnland und soll es auch bleiben. Dazu brauchen wir motivierte und engagierte Beschäftigte, die für unsere Fahrgäste und Partner aus der Wirtschaft ihr Bestes geben und sich in der Region auskennen“, sagt ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä. Derzeit haben die ÖBB in Tirol 3300 Beschäftigte, 143 Lehrlinge würden in den verschiedenen Berufsfeldern ausgebildet. Durch die bevorstehenden Ruhestandsversetzungen steht laut Matthä ein großer Generationswechsel bevor. In ganz Österreich wollen die ÖBB in den nächsten Jahren 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu aufnehmen, in Tirol sollen bis 2024 fast 800 Stellen neu besetzt werden, davon allein 200 schon heuer.

Besonders gefragt seien Kräfte für den „operativen Betriebsdienst“, also LokführerInnen, aber auch BuslenkerInnen. Auch den Stand bei den ZugbegleiterInnen bauen die ÖBB weiter aus und bieten heuer in Tirol 66 Stellen. Personal suche man aber auch in ganz anderen Sparten, etwa im Baumanagement, der Bautechnik, Energietechnik etc. Für die ÖBB-Werkstätten, in denen Züge gewartet und repariert werden, würden in Tirol ebenfalls über 80 neue Beschäftigte eingestellt.

Mit 1900 Lehrlingen in 22 unterschiedlichen Berufen sind die ÖBB laut Matthä einer der größten Ausbildner in Österreich, im technischen Bereich sogar der größte. Jährlich würden 500 Lehrlinge aufgenommen, in Tirol stehen jährlich rund 40 Plätze zur Verfügung. Die Lehrwerkstätte Innsbruck werde heuer um rund 10 Mio. Euro erweitert und modernisiert.

Die ÖBB seien das Rückgrat des Nahverkehrs und wichtiger Impulsgeber für die Wirtschaft. Heuer investieren die ÖBB 415 Mio. Euro in Tirol, das Geld fließe sowohl in die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur als auch in Neu- und Ausbauten. (TT)