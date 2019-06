Arbeitslosigkeit sinkt weiter, verspäteter Saisonstart im Tourismus

Innsbruck, Wien – Ende Mai 2019 stellt sich die Situation am Tiroler Arbeitsmarkt weiterhin stabil dar. Die Arbeitslosigkeit sinkt wiederum stärker als im Österreichschnitt, allerdings deutlich weniger als in den letzten Monaten. Bei einem prognostizierten Stand von 334.000 unselbständig Beschäftigten – das ist ein Plus von 6000 Personen im Vorjahresvergleich – und 18.574 vorgemerkten Arbeitslosen betrug die Arbeitslosenquote zum Stichtag 31.Mai in Tirol 5,3 Prozent (Mai 2018: 5,5 Prozent). Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 7.199 Personen oder minus 2,5 Prozent auf insgesamt 278.948 zurück.

Der Grund für dieses Ergebnis ist aber einzig das schlechte Maiwetter, so das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) in einer Aussendung am Montag. Der verspätete Saisonstart im Tiroler Gastgewerbe habe Auswirkungen auf die Arbeitslosenzahlen. In jenen fünf Bezirken mit höheren Arbeitslosenzahlen als im Vorjahr (Reutte, Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Imst) seien diese Zugänge durchwegs Saisonarbeitslose mit fixen Einstellzusagen im Tourismus. Ausgesprochen positiv hätten sich die Regionen Innsbruck und Innsbruck-Land entwickelt.

„Ganz besonders herausstreichen möchten wir den Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in Tirol. Erstmals seit November 2013 sind wir unter 1000 Personen bei der Anzahl von Kundinnen und Kunden, die länger als ein Jahr arbeitslos vorgemerkt sind“, so Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Dies sei einer der wichtigsten Marker für eine gute Situation am Arbeitsmarkt. „Die Chancen sind nach wie vor gut, um wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, denn der Bedarf an Arbeitskräften ist in Tirol nach wie vor hoch“, betont Platzer-Werlberger,

Deutlich weniger Schulungen

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Mai um 4,6 Prozent zum Vorjahr gesunken, die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ging um 16.424 Personen auf 343.137 zurück. Dabei sank die Zahl der Arbeitslosen um 2,5 Prozent auf 278.948 Personen, die Zahl der Schulungsteilnehmer ging sogar um 12,6 Prozent auf 64.189 Personen zurück, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mit.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung betrug im Mai 6,8 Prozent, im Vorjahresvergleich ein Rückgang um 0,3 Prozentpunkte. Während die Arbeitslosigkeit bei Jungen und im Haupterwerbsalter deutlich zurückging, stieg sie bei Über-50-Jährigen um 1,5 Prozent an. (TT.com, APA)