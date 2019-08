Spielerisch die Welt des Programmierens erlebt

Die Digitalisierung nimmt zu und verändert den Arbeitsmarkt. Daher sehen es die Innsbrucker Marketing- und Online-Agentur Factor und die Wirtschaftskammer Tirol als eine ihrer Pflichten an, Kinder bereits früh für diese Themen zu sensibilisieren.

Durch einen gemeinsam organisierten Kurs gaben sie ihnen nun die Möglichkeit, sich im zukunftsträchtigen Bereich Coding (=Programmieren) auszuprobieren. Auch in diesem Jahr war der einwöchige kostenlose Coding-Ferienworkshop in der Wirtschaftskammer Schwaz wieder ausgebucht. Eine Woche lang arbeiteten die motivierten Teilnehmer mit voller Konzentration und Interesse an ihren Projekten. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag wurde sie schließlich stolz präsentiert. Was in einer Woche alles gelernt werden könne, beeindrucke dabei auch die Eltern.

Laut Stefan Bletzacher, Leiter der WK Schwaz, ist nächstes Jahr ein solcher Kurs im Sommer nicht nur in der Wirtschaftskammer Schwaz, sondern auch im Zillertal und am Achensee geplant. (TT)