Blick in die Bäckerei-Branche: „Nachtarbeit will heute keiner mehr machen“

Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Brot ist in Österreich im EU-Vergleich besonders teuer. Laut Eurostat kostet es in Österreich um 35 Prozent mehr als im Schnitt der EU-Länder. Damit liegt Österreich an zweiter Stelle in der EU. Nur in Dänemark ist Brot noch teurer. Dennoch sanken die Umsätze der Branche im vergangenen Jahr, obwohl die Wirtschaft florierte. Die Zahl der Bäckereibetriebe ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.