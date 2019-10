Weitere Pflegeausbildungen starten im Bezirk Kitzbühel

Kitzbühel, Westendorf – Der Pflegebereich steht vor großen Herausforderungen. Durch den starken Anstieg älterer Personen steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung und in der Pflege, auch im Bezirk Kitzbühel. Um dies bewältigen zu können, brauchen die Einrichtungen Fachkräfte in der Pflege.

„Das Gesundheits- und Sozialwesen ist seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Tourismus jene Branche, die den stärksten Beschäftigtenanstieg verzeichnet. In den nächsten Jahren kommen geburtenstarke Jahrgänge und dadurch auch viele Pflegekräfte ins Pensionsalter. Auch dadurch steigt der Bedarf an zusätzlichen Pflegefachkräften stark an“, sagt Manfred Dag, der Leiter des AMS Kitzbühel.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein und St. Johann startet jetzt im Oktober in St. Johann mit einer Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege. „Durch den neuen Ausbildungsstandort in St. Johann gibt es zusätzliche Ausbildungsangebote vor Ort. Somit ist der Zugang zu den Ausbildungen für die BewohnerInnen aus dem Bezirk Kitzbühel viel leichter als früher“, freut sich Dag.

Es wurden bereits weitere Ausbildungen in St. Johann fixiert. Am 13. Jänner startet eine Ausbildung zur Heimhilfe. Die Tätigkeit von Heimhelfern und Heimhelferinnen umfasst die Unterstützung betreuungsbedürftiger Menschen bei der Haushaltsführung und bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, insbesondere in ihrer Wohnung oder in einer betreuten Wohneinheit oder Wohngemeinschaft.

Weiters startet die Ausbildung zur Pflegeassistenz am 2. März und dauert 13 Monate. Die Pflegeassistenz umfasst die Betreuung pflegebedürftiger Menschen zur Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärzten.

Die größte Hürde für die Absolvierung einer Ausbildung sei laut Dag meistens die finanzielle Absicherung. Für Arbeitslose gebe es aber im Rahmen der Pflegestiftung eine finanzielle Unterstützung. „Die Pflegestiftung Tirol bietet arbeitslosen und arbeitsuchenden Personen die Chance, eine Ausbildung im Pflegebereich zu absolvieren“, erklärt Dag.

Morgen Mittwoch, den 9. Oktober, findet von 14 bis 17 Uhr im Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Westendorf eine Pflegeberufsmesse statt, an dieser Messe werden sich unter anderem das AMS, die AMG – Stiftungsplattform Land Tirol, die Pflegeschule Kufstein-St. Johann und die Sozialzentren im Planungsverband mit ihren Info-Ständen vorstellen und Beratungen durchführen. (aha, TT)