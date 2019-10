Hoteliers suchen noch Arbeitskräfte für den Winter

Wien – Im Tourismus herrscht nach wie vor akuter Personalmangel. 82 Prozent der Vier- und Fünf-Sterne-Hotels suchten Anfang Oktober noch nach Mitarbeitern für die bevorstehende Wintersaison - in der Küche und im Service fehlten bei knapp 77 Prozent noch Arbeitskräfte, an der Rezeption bei 54 Prozent und in der Etage bei 37 Prozent, wie aus einer Umfrage der Hoteliervereinigung (ÖHV) hervorgeht.

Die Mitarbeitersuche sei schwieriger geworden, meinten gut 47 Prozent der befragten Hoteliers; rund 43 Prozent hielten diese für gleich schwierig wie im Vorjahr. „Entweder werden die offenen Stellen rechtzeitig besetzt oder das Angebot zurückgefahren“, stellte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer heute, Montag, fest.

Folgen von Cook-Pleite „noch nicht absehbar“

Angesichts der für den Winter per Ende September/Anfang Oktober bereits getätigten Buchungen war die Stimmung in der Hotellerie zum Umfragezeitpunkt (20. September bis 3. Oktober) noch recht positiv: ein Drittel (33 Prozent) erwartete sogar mehr Nächtigungen als im Vorjahr, über die Hälfte (53 Prozent) gleich viel. Nur knapp 14 Prozent sahen einen Rückgang bei den Zimmerbuchungen.

In diese Einschätzung noch nicht eingearbeitet ist allerdings die Pleite des internationalen Reisekonzerns Thomas Cook gegen Ende September, der in den Jahren davor ein wichtiger Nächtigungsbringer für die Hotels war. Gewiss ist, dass diese Großinsolvenz auch auf die heimische Beherbergungsbranche durchschlagen wird. Die wirtschaftlichen Folgen für die einzelnen Betriebe sind allerdings noch nicht abschätzbar.

„Wie sich das im Detail auswirkt, ist noch nicht absehbar - aber sicher nicht positiv“, betonte Reitterer, die selbst ein Hotel in Wien betreibt. Die erst kürzlich erfolgte Freigabe der Thomas-Cook-Kontingente bis Jahresende für Ersatzbuchungen durch den Insolvenzmasseverwalter sei „ein wichtiger erster Schritt“ gewesen. „Aber wir brauchen auch nach Silvester Gäste und davor genüg Zeit, um die Kapazitäten zu verkaufen und den Saisonhöhepunkt zu planen“, erklärte die Branchensprecherin

„Personalmangel im Tourismus selbst verschuldet“

Den Personalmangel im heimischen Tourismus führt die Gewerkschaft auf schlechte Bedingungen in der Branche zurück. „Wir haben genug Jobsuchende, aber viel zu wenig gute Jobs“, meinte der Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida, Berend Tusch, am Montag. In der Branche sind rund 220.000 Arbeitnehmer beschäftigt.

Deren Arbeits- und Lebenssituation müsse verbessert werden, forderte die Gewerkschaft in einer Aussendung. „Ich vermisse das selbstständige Bemühen der Branche, die Situation für die ArbeitnehmerInnen nachhaltig zu verbessern“, so Tusch. Nur dann werde es langfristig gelingen, jene Zahl an Beschäftigten zu bekommen, die die Branche brauche. Diese müsse „Gas geben und Änderungswillen zeigen“.

Der „gebetsmühlenartige Ruf“ nach Nachschärfungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card und der Mangelberufsliste werde nicht mehr Personal in die Tourismusregionen bringen. „Wenn wir den heimischen Arbeitsmarkt im Tourismus für Menschen aus Drittstaaten noch mehr öffnen, dann rollen wir Lohndumping den roten Teppich aus“, befürchtet Tusch. Lohnerhöhungen würden so wirksam verhindert. Die Gewerkschaft würde mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) als Interessenvertretung der Vier- und Fünf-Sterne-Hoteliers gerne „zukunftsfähige Lösungen im Sinne der Beschäftigten“ ausarbeiten, ließ der vida-Vorsitzende wissen. (APA, TT.com)