Herbstlohnrunde: Handel startet Verhandlungen mit Forderungsübergabe

Wien – Die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Dienstag mit der traditionellen Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien gestartet.

WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller begrüßte zu Beginn die gewerkschaftlichen Verhandler. „Herzlich willkommen, fühlt euch wohl, aber nicht zu wohl“, sagte Buchmüller in Richtung der Gewerkschafter. „Ich glaube da werden die Verhandlungen dazu beitragen“, erwiderte die Arbeitnehmer-Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA. Man werde „intensive Diskussionen“ führen.

4.4 Prozent oder 100 Euro mehr

Die Gewerkschaft ging im Vorfeld der Handels-KV-Verhandlungen mit ihren Forderungen bereits an die Öffentlichkeit. Die Arbeitgeber zeigten sich über die gewerkschaftliche Vorgehensweise verärgert, weil normalerweise die Forderungen in der ersten Verhandlungsrunde präsentiert wurden.

Die Arbeitnehmer fordern 100 Euro Entgelterhöhung für alle auf Vollzeitbasis, das wäre ein durchschnittliches Plus von 4,4 Prozent. Zum Vergleich: Die Metaller fordern aktuell plus 4,5 Prozent. Das von der Gewerkschaft geforderte Gehaltsplus für Handelsangestellte würde von 6,1 Prozent für niedrige Einkommen bis 2,1 Prozent für hohe Gehälter reichen. WKÖ-Handelsobmann Buchmüller bezeichneten die Forderungen der Gewerkschaft vergangenen Freitag als „überzogen und realitätsfremd“. (APA)