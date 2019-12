Ischgler gehört zu besten jungen Chefköchen

Er durfte sich bereits mit zahlreichen Auszeichnungen schmücken — darunter der „Koch des Jahres 2019". Nun wurde dem jungen Isch­gler Benjamin Parth, Chefkoch im Stüva, eine weitere Ehrung zuteil. Er bekam vom französischen Restaurantführer La Liste den „Young Talent Award" verliehen. La Liste zeichnete damit sechs junge Köche weltweit aus — aus Brasilien, China, Thailand, Italien, Frankreich und Österreich. Parth ist der einzige aus dem deutschsprachigen Raum.

„Dieser Award soll einerseits Ansporn und Bestätigung für die Preisträger sein, aber soll vor allem unsere geschätzten Leser auf diese jungen Talente aufmerksam machen", erklärte Jörg Zipprick, Co-Founder von La Liste. Der Restaurantführer kürt jedes Jahr die 1000 besten Restaurants der Welt. „Für mich ist das eine große Auszeichnung. Es freut mich, in dem Kreis der weltbesten Restaurants vertreten zu sein und mich hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können", so Benjamin Parth am Awardabend in Paris. Parths Stüva wurde mit 92,5 Prozent bewertet. Ein weiteres Restaurant aus Ischgl findet sich unter den Besten. Die Paznaunerstube erhielt 94 Prozent. (TT, mr)