Letztes Update am Mi, 25.12.2019 09:40

Lehrlingszahl steigt leicht: Tourismus weiterhin wenig attraktiv

Die Zahl der Lehrlinge in Österreich nimmt wieder leicht zu. In Oberösterreich wurden zuletzt am meisten Lehrlinge ausgebildet. Im Tourismus klagt man weiter über mangelnde Bewerbungen.