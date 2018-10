Zahl der Pubs in Großbritannien sinkt kontinuierlich

London – Die Zahl der Pubs in Großbritannien ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gefallen. Das geht aus Daten des Branchenverbands Beer and Pub Association (BBPA) hervor. Seit dem Jahr 2000 hat demnach ein Fünftel der Lokale zugesperrt. Gab es um die Jahrtausendwende noch mehr als 60.000 Pubs in Großbritannien, waren es im vergangenen Jahr nur noch etwas mehr als 48.000.

Die BBPA macht für die Entwicklung vor allem eine zu hohe Besteuerung verantwortlich. „Das ist sehr beunruhigend, weil Pubs eine großartige britische Institution und oft der soziale Treffpunkt in einer lokalen Gemeinschaft sind“, sagte BBPA-Chefin Brigid Simmonds einer Mitteilung zufolge. Man wolle nun mit einer Online-Petition für eine Senkung der Biersteuer in den Budgetplanungen werben, die Schatzkanzler Philip Hammond Ende Oktober vorlegen will. (APA/dpa)