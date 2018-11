Linz – Die Brau Union Österreich erhöht ihre Bierpreise per Dezember um rund 3 Prozent. Das kündigte sie am Montag in einer Presseaussendung an.

Begründet wird die Preissteigerung unter anderem mit einer Verteuerung von Braugerste nach einer schlechten Ernte aufgrund der heurigen Dürre und Hitzewelle weiters mit der aktuellen Inflation sowie erhöhten Personal- und Energiekosten. Diese könnten durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden. (APA)