Preise stark gestiegen, aber 600.000 heizen noch mit Öl

Von Cornelia Ritzer

Wien – Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, sind die Heizungen wieder im Einsatz. Wie die Rechnung fürs angenehme Raumklima für Mieter, Hausbesitzer und Co. ausfallen wird, hat die Österreichische Energieagentur erhoben. Im jährlich veröffentlichten Heizkostenvergleich sind neben den Energiekosten auch die Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung aufgelistet. Außerdem analysiert die Energieagentur die durch Heizsysteme verursachten CO2-Emissionen.

Das Ergebnis: Am teuersten kommen den Konsumenten Ölheizungen. Hier wirkt sich vor allem der hohe Heizölpreis deutlich aus: Es ist im November um fast ein Drittel (32 Prozent) teurer als vor einem Jahr, und die weitere Kostenentwicklung ist nicht vorhersehbar. Die Ölheizung ist außerdem das teuerste Heizsystem in allen Gebäudeklassen, unabhängig davon, ob ein Neubau, ein saniertes oder unsaniertes Gebäude betrachtet wird. Am billigsten ist Heizen in sanierten und neuen Einfamilienhäusern mit einer Wärmepumpe, hier wird ein starker Trend nach oben verzeichnet. Beim unsanierten Gebäude hat Holz die geringsten Kosten.

Die Bedeutung der thermischen Sanierung wird von Energieagentur-Geschäftsführer Peter Traupmann besonders betont. Man könne die Hälfte an Energiekosten sparen, wenn man saniert: „Ganz egal, welches Heizsystem eingesetzt wird: In einem sanierten Einfamilienhaus liegen die Heizkosten um rund 50 Prozent niedriger als in einem unsanierten Gebäude.“

In Österreich gab es laut Statistik Austria 2015/16 rund 3,82 Millionen Heizungen. Davon entfielen mehr als ein Viertel (rund 28 Prozent) auf Fernwärme und fast ein Viertel (rund 24 Prozent) auf Erdgas. Auf Rang drei lag Biomasse (rund 17 Prozent), gefolgt von Heizöl (rund 16 Prozent) und Wärmepumpen (9 Prozent). In Tirol werden aufgrund der wenigen Ballungsräume und damit fehlenden Gas- oder Fernwärmenetze viele Haushalte dezentral mit Öl beheizt. 2003 wurde Öl noch in rund jedem zweiten Haushalt verwendet. Der Anteil ist in den letzten Jahren stark gesunken, trotzdem wird immer noch fast jede dritte Heizung in Tirol (31,19 Prozent) durch Öl befeuert.

Durch dieses Heizsystem wird aber am meisten CO2 emittiert: 9800 Kilogramm sind es in unsanierten Gebäuden, 4559 Kilogramm in sanierten und 3350 Kilogramm im Neubau. Gut bewertet die Energieagentur die „Raus aus Öl“-Förderung des Bundes, bis zu 5000 Euro werden für die Umstellung auf klimafreundliche Systeme zur Verfügung gestellt.

Für den Heizkostenvergleich der Energieagentur wurde ein 118 m2 großes Einfamilienhaus in drei Varianten herangezogen: thermisch unsaniert, thermisch saniert und Neubau. Im Neubau betragen demnach die Vollkosten für eine Ölheizung 2847 Euro, im sanierten Gebäude bis 3406 Euro und im unsanierten Gebäude bis 5586 Euro.